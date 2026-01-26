Cosa sono i divani “senz’ossa” e perché sono il must del momento

Vi è mai capitato di vedere sui social quei divani super economici che arrivano sottovuoto e che si gonfiano una volta aperti? Si chiamano "divani senz'ossa" e sono la nuova ossessione del web. Soffici, modulari e voluminosi: riprendono la morbidezza delle nuvole e si adeguano a qualsiasi ambiente, assicurando comfort ed estetica casual. Come hanno fatto a diventare virali e per quale motivo sono di tendenza?

I divani a "effetto nuvola"

I divani "senza ossa" (o boneless couch) sono realizzati interamente in schiuma poliuretanica ad alta densità o in memory foam, dunque non hanno braccioli rigidi, né tantomeno una struttura interna portante in legno o in metallo. Come fanno a "tenersi in piedi"? Grazie alla densità della schiuma che, essendo morbida e avvolgente, li rende leggeri proprio come una nuvola. Modulari, pratici e soprattutto economici: i divani senz'ossa sono bassi, moderni e minimal, anche se la loro peculiarità sta nel fatto che si adeguano a ogni tipo di spazio, dalle camere piccole ai soggiorni formali, assicurando sempre comfort e comodità.

Divano senz’ossa

I divani senz'ossa sono la nuova ossessione social

Sebbene sembrino iper moderni, i divani senz'ossa sono stati ideati per la prima volta nel 1966 dall'azienda italiana Cassina & Businelli, che introdusse questo nuovo modo di lavorare la schiuma poliuretanica stampata a iniezione. Il punto forte del progetto? Creare sedute in forme mai viste prima, libere dalle tradizionali strutture.

Boneless couch

Ad oggi i boneless couch stanno vivendo una nuova epoca d'oro perché si allineano bene alle tendenze di design contemporaneo, mixando comfort, casual, divertimento e stile hippy-chic. Come se non bastasse, sono estremamente economici e vengono consegnati in tempi molto rapidi. A renderli ancora più desiderabili è il divertente unboxing: si osserva letteralmente il divano prendere forma non appena si apre la scatola. Insomma, i divani senz'ossa sono l'ideale per chi è alla ricerca di comfort ma senza spendere cifre esorbitanti ed è per questo che spopolano tanto sui social.