Come risparmiare sulla bolletta: il kit di Ikea per produrre da soli energia in casa La soluzione all’aumento di gas e luce in bolletta arriva da Ikea che ha lanciato un kit fai da te che permette di produrre in autonomia la propria corrente attraverso le energie rinnovabili.

L'aumento del gas e i rincari sulla bolletta elettrica stanno preoccupando tutte le famiglie italiane che dovranno andare incontro ad un inverno difficile e dispendioso. L'aumento dei costi di gas e luce stanno avendo già una forte ripercussione sul paese e le soluzioni proposte non sembrano favorire troppo gli italiani che saranno costretti inevitabilmente a sacrificarsi. La crisi ambientale di certo non facilità la situazione né alleggerisce la coscienza. Se vi dicessimo però che esiste un modo per risparmiare sulla bolletta e rispettare di più il Pianeta? La risposta arriva da Ikea che ha lanciato un kit che permette di produrre in autonomia la propria corrente elettrica attraverso le energie rinnovabili.

Ikea lancia Solstrale con Wolmann

Si può iniziare da subito a risparmiare sulla bolletta con il nuovo kit di pannelli fotovoltaici di Ikea: Si chiama Solstrale e nasce dalla collaborazione del colosso svedese con il produttore Wolmann con cui ha realizzato diverse soluzioni fotovoltaiche su misura ogni casa e fabbisogno energetico. I pannelli solari di Ikea permetteranno a chiunque di poter installare il proprio impianto di energia rinnovabile in casa in modo da produrre autonomamente la propria energia sostenibile e a un prezzo accessibile.

Con l'aumento del costo del gas e dell'elettricità, l’energia solare sembra essere l'unica risorsa su cui puntare davvero, rinnovabile e gratuita. Solstrale di Ikea è il sistema di pannelli solari più economico sul mercato ed è facile da installare. In seguito ad un sopralluogo di un tecnico Wolmann, viene definita la predisposizione e la necessità della propria casa rispetto al kit che non solo permetterà di produrre da soli energia elettrica ma aggiungerà anche valore all'immobile, con un impatto minimo sull’ambiente e riducendo notevolmente anche le emissioni di CO2. Inoltre in questo periodo investire in energia rinnovabile conviene anche di più grazie all'Ecobonus che permette di usufruire di uno sconto diretto in fattura del 50% sul prezzo degli impianti fotovoltaici, dei pannelli solari e dei sistemi di accumulo.

Ikea ha introdotto i pannelli fotovoltaici anche in Italia da qualche tempo. Il kit si differenza in un impianto basic, che comprende 9 pannelli, e un impianto plus, con 8 pannelli ma più performanti. La scelta varia in base alle esigenze familiare e al costo che parte rispettivamente dai 2.495 Euro e dai 2.980 Euro. I pannelli vanno poi abbinati ad un sistema di accumulo e inverter che Ikea consiglierà. Tutti i prodotti Wolmann sono inoltre garantiti 5 anni per l'installazione, 10 anni per i pannelli e 25 anni sul rendimento. Unica nota è la possibilità che non tutte le case siano predisposte ad accogliere il sistema Solstrale per difficoltà di autonomia, ad esempio in un condominio, ma sarà il tecnico a guidarvi per il meglio.