Come riscaldare un ambiente con meno di 7 euro Il collettivo di design Heater Bloc ha brevettato un sistema per riuscire a riscaldare un ambiente con meno di 7 euro e funziona davvero.

A cura di Clara Salzano

L’Heater bloc che può riscaldare una tenda con meno di 7 euro

Qualche tempo fa fece molta notizia il metodo del giornalista Dylan Winter che permetteva di riscaldare una stanza con pochi centesimi di euro. Quell'invenzione condivisa scatenò tuttavia grosse polemiche circa la veridicità ed efficacia del metodo. Oggi a distanza di anni il collettivo di design Heater Bloc ha brevettato un sistema per riuscire a riscaldare un ambiente con meno di 7 euro e funziona davvero. Si tratta di una stufa ad alcool inventata per portare calore nelle notti gelide ai senza tetto degli Stati Uniti d'America e del mondo intero.

La stufa ad alcool inventata da Heater Bloc

Negli Stati Uniti ogni notte ci sono più di 226.000 persone senza fissa dimora che dormono in auto, tende, edifici abbandonati o altri luoghi non riparati e il numero sembra sia sempre più in crescita. Nelle notti fredde queste persone sono solite riscaldarsi bruciando legna, spazzatura, cherosene e qualsiasi altro materiale infiammabile che riescono a trovare. Il rischio di questi fuochi di ventura è che siano tossici e soprattutto pericolosi perché spesso vengono accesi all'interno di tende che possono incendiarsi. Così i membri di Heater Bloc hanno progettato un riscaldatore fai-da-te sicuro per ogni tenda o ambiente che permette alle persone senza fissa dimora di riscaldarsi in modo sicuro ed economico. Il sistema può ovviamente essere usato da chiunque.

Come funziona il riscaldatore fai da te a meno di 7 euro

Heater Bloc ha condiviso un video e un documento con cui spiegano come realizzare il riscaldatore fai-da-te. La stufa ideata è composto da un bruciatore a serpentina in rame contenuto all'interno di un involucro di sicurezza. Il costo per questo prodotto è di circa $ 6,50. Per realizzarlo basta un tubo di rame da 1/4 di pollice, un barattolo di vetro, della resina epossidica in due parti saldata JB, del cotone per lo stoppino, rete metallica per creare il recinto di sicurezza, un piatto per il fondo e un vaso di terracotta per la parte superiore. Il metodo di Heater Bloc è efficace e sicuro perché, bruciando l'etanolo, il calore si accumula nel tubo di rame che, una volta riscaldato, spinge i fumi fuori da un piccolo foro sul fondo del circuito e, a loro volta colpiscono la fiamma, creando un ciclo costante. La terracotta serve a trattenere il calore e diffonderlo. La rete metallica impedisce che la fiamma fuoriesca. La combustione di alcol non presenta alcun pericolo perché la fiamma si spegne una volta che si esaurisce il carburante.