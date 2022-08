Camminare sulla birra: arrivano le scarpe con la Heineken nella suola (e apribottiglia incorporato) Si chiamano Heinekicks e promettono di far impazzire collezionisti di sneakers e amanti della birra: come sono nate le scarpe da ginnastica “alcoliche”

A cura di Beatrice Manca

"Non saranno scarpe per tutti i giorni, ma del resto non capita tutti i giorni di poter camminare sulla birra!" Con queste parole l'azienda Heineken ha presentato al mondo le Heinekicks, le scarpe da ginnastica con la birra incorporata nella suola. Ebbene sì, avete letto bene: l'idea è proprio quella di poter camminare sul liquido ambrato (rigorosamente Heineken) che si vede nel rialzo trasparente. Dopo il successo delle sneakers Lidl e la borsetta "firmata" KFC, arriva la nuova collaborazione tra mondo del food e moda: le scarpe "alcoliche" saranno un altro successo?

Le Heinekicks, le scarpe con la birra Heineken

Heineken ha lanciato un paio di scarpe da ginnastica con i colori tipici del suo marchio: verde scuro, bianco e rosso. Il modello ha un design d'autore: è stato disegnato da Dominic Ciambrone, famoso designer di scarpe su misura che ha collaborato con Gucci e tra i suoi clienti vanta Justin Bieber, Drake e LeBron James. Il risultato della collaborazione? Le Heinekicks, le scarpe da ginnastica che faranno impazzire gli amanti della birra. Nella suola infatti c'è della vera birra, e non una birra qualsiasi: la Heineken Silver appena lanciata sul mercato. La scarpa vuole celebrare la "morbidezza" della birra, dando la sensazione di camminare sulla schiuma di una birra appena spillata. Il dettaglio per veri collezionisti? Nella linguetta c'è un apribottiglie in miniatura, per non farsi mai cogliere impreparati in caso di sete!

Perché le sneakers sono un perfetto mezzo di marketing

Le Heinekicks, quindi, sono un raffinato mezzo pubblicitario per la nuova birra: le poche decine di esemplari prodotti verranno messe in vendita alla fine dell'anno e si prevede già un successo tra i collezionisti. Le sneakers infatti hanno un mercato a sé all'interno del mondo della moda: vengono comprate e rivendute a prezzi folli, diventati veri e propri oggetti da collezione. Insomma, sono il simbolo dell'hype culture. Sempre più spesso il settore del cibo insegue la moda lanciando capsule collection a tema o accessori brandizzati: due esempi recenti sono la baguette di lusso per il pollo fritto KFC e le t-shirt dedicate al Bar Basso, inventore del Negroni Sbagliato. Anche se molto diverse tra loro, tutte queste collaborazioni si basano su una ricetta comune: sono originali, fanno notizia e creano un cortocircuito tra mondi apparentemente inconciliabili. Motivo in più per mettersi in fila!