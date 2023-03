Bansky torna a “distruggere” l’arte: rivela la sua nuova opera ma solo dopo averla demolita Bansky ha realizzato una nuova opera, si chiama Morning is broken ed è comparsa a sorpresa sulla facciata di una fattoria diroccata. L’artista, però, ha rivelato tutto solo quando il disegno era stato ormai distrutto, ovvero dopo la demolizione dell’edificio.

A cura di Valeria Paglionico

Bansky è tornato: lo scorso mercoledì si è servito dei social per annunciare la realizzazione di un nuovo murale ma lo ha fatto solo dopo averlo distrutto. Dopo le opere di street art dedicate all'Ucraina, ha dato vita a un inedito disegno a stencil su un pannello di legno, posizionandolo sulla finestra di una fattoria diroccata nella località balneare di Herne Bay, sempre nel Kent. Cosa raffigurava? Un adolescente intento a spalancare due tende fatte con lamiera ondulata, il tutto con un gattino al suo fianco. L'artista ha condiviso gli scatti del risultato finale sui social, peccato solo che nell'ultima foto dell'album il disegno che decorava la finestra fosse già stato demolito insieme all'intera fattoria.

Morning is broken di Bansky

Si chiama Morning is broken ed è il murale realizzato da Bansky per poi essere demolito poco dopo. L'obiettivo dell'artista era proprio questo: dare vita a un'opera d'arte "a tempo limitato", la cui esistenza sarebbe arrivata al termine nel momento in cui la struttura sarebbe stata rasa al suolo (come già in programma da tempo) Il gioco di parole utilizzato per il titolo non è stato casuale, anzi, è proprio un riferimento alla sua demolizione. Letteralmente significa "Il mattino è rotto" ma richiama chiaramente l'espressione "Morning has broken", ovvero "Il mattino è sorto". L'impresa edile che si è occupata dell'abbattimento dell'edificio non sapeva di essersi trovata di fronte un Bansky, tanto che ad oggi George Caudwell, uno dei suoi responsabili, ha dichiarato: "Mi ha fatto star male averlo saputo dopo, eravamo tutti sconvolti".

Morning is broken di Bansky

Perché Bansky ha lasciato demolire la sua opera

Non è la prima volta che Bansky ha letteralmente distrutto una sua opera d'arte, già nel 2018 lo aveva fatto con la sua Bambina col palloncino, il disegno battuto all'asta da Southeby's e subito dopo fatto a striscioline. L'obiettivo? Rendere l'arte immateriale, opponendola in modo netto alla sua mercificazione sempre più diffusa nella società moderna, proprio come hanno fatto artisti come Tino Seghal e Marina Abramović. Nel caso di Morning is broken il significato simbolico sembra essere abbastanza chiaro: i messaggi importanti che riguardano i bambini oggi vengono insabbiati, dimenticati, abbattuti, proprio come successo all'opera sul muro della fattoria diroccata.