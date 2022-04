A Milano arriva Casa Cipriani, il tempio dell’ospitalità veneziana nel mondo Casa Cipriani apre a Milano. L’esclusivo club privato veneziano e newyorkese consacra Milano come meta internazionale dell’ospitalità di lusso.

A cura di Clara Salzano

Casa Cipriani apre a Milano

Dopo New York, Miami, Londra, Venezia e Dubai, Casa Cipriani apre a Milano. L'esclusivo club privato con hotel, fondato dalla quarta generazione di Cipriani, la storica famiglia veneziana dell'Harry's Bar, è già diventato un'icona dell'ospitalità di lusso mondiale. Casa Cipriani Milano sorgerà a Palazzo Bernasconi, in via Palestro 24, di fronte ai Giardini Indro Montanelli che è oggetto di un importante restyling.

Palazzo Bernasconi oggi in fase di ristrutturazione

Casa Cipriani Milano si ispira ai club dei gentlemens inglesi per creare un luogo accogliente in cui sentirsi come a casa ma con tutti i servizi di lusso più esclusivi. Lo storico edificio meneghino, all'angolo tra via Palestro e Corso Venezia, è stato scelto dalla famiglia Cipriani per accogliere la loro nuova casa italiana.

La facciata di Palazzo Bernasconi dove sorgerà Casa Cipriani

In seguito ad una profonda ristrutturazione Palazzo Bernasconi accoglierà al piano terra un bar aperto al pubblico mentre ai piani superiori sorgerà l'hotel con 15 camere e suite progettate dall'architetto fiorentino Michele Bonan.

Una camera dell’hotel di Casa Cipriani Milano

"Casa Cipriani è un vero club privato in senso moderno, che riunisce una comunità eclettica di coloro che amano i semplici piaceri della vita", spiega la quarta generazioni Cipriani che ha avuto l'idea di fondare il primo club con hotel e spa della famiglia a New York nell'iconico Battery Maritime Building, uno degli ultimi terminal per traghetti in stile Beaux-Arts del XX secolo che si affaccia sul ponte di Brooklyn e sulla Statua della Libertà.

Una suite di Casa Cipriani

Casa Cipriani è molto più di un club con camere, il nuovo indirizzo milanese comprende ristoranti, salotti, terrazze, bar e un'ampia spa, aperta solo per i membri del club, che sorgerà in un livello -2 di Palazzo Bernasconi a Milano. Il nuovo esclusivo hotel meneghino consacrerà Milano come meta internazionale dell'ospitalità di lusso. Le quindici ampie camere sono progettate con arredi su misura ed elementi riconoscibili dallo studio di interior design di Michele Bonan.

L’ingresso di Casa Cipriani a Milano

Boiserie in noce, pavimenti in rovere e lampadari veneziani di Venini sono alcune delle caratteristiche delle camere dell'albergo. "Il Club di Casa Cipriani offre un perfetto spazio giochi per intrattenere, cenare e abbracciare la calda sensazione di benessere", spiga la famiglia Cipriani, "Fin dai primi giorni dell'Harry's Bar a Venezia, c'era sempre una folla di persone di ogni ceto sociale, che sorseggiavano allegramente Bellini, chiacchieravano e vivevano bene", Casa Cipriani manterrà viva questa tradizione nel centro di Milano.