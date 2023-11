Quanto costa l’appartamento a Milano di ToiletPaper con serpenti e rossetti alle pareti ToiletPaper Living si ispira alla rivista di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. È un loft coloratissimo, appena messo in vendita a Milano.

A Milano in via Luigi Canonica tra via Paolo Sarpi, Arco della Pace e parco Sempione, c'è un appartamento assolutamente unico nel suo genere e fuori dagli schemi. È un ex laboratorio di fine Ottocento oggi trasformato in un loft coloratissimo e glamour, appena messo in vendita da Italy Sotheby’s International Realty, punto di riferimento del settore immobiliare luxury. Si ispira alla rivista ToiletPaper co-creata dall'artista concettuale Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, un progetto nato 13 anni fa.

L'estetica ToiletPaper nella cultura popolare

L'artista e il fotografo sono gli autori del concept originale e divertente, dall'estetica eccentrica e provocatoria. La rivista fondata nel 2010 si presenta come un libro in edizione limitata, senza articoli né pubblicità, ma tutta basata su giochi di parole, illusioni ottiche, immagini surreali e colori vivaci. La rivista ha avuto una notevole influenza nella cultura pop, dal design all'arredamento ai media.

Che cos'è ToiletPaper Living

Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari sul sito ufficiale di Italy Sotheby’s International Realty descrivono così ToiletPaper Living:

Toiletpaper non è solo un progetto che va avanti da più di tredici anni, è molto di più. Ha finito per essere la nostra più intima ed estrema visione del mondo. Il luogo sicuro in cui pulsioni e fantasie sono visivamente libere di svilupparsi. Allo stesso modo, ci piace pensare al concetto di casa come spazio di vita personale dove assurdità e provocazioni trovano rifugio. Il poter unire entrambe sotto lo stesso tetto, grazie al supporto di Seletti e LondonArt, ha fatto di un appartamento il luogo sicuro per esplorare le contraddizioni dell'ordinario. Un piccolo angolo di surreale normalità nella caotica Milano.

Tutto è estremamente stimolante e vivo nell'appartamento e l'effetto finale è unico nel suo genere, magnetico e accattivante, sia grazie alla carta da parati che decora le pareti che all'arredamento sorprendente curato nei dettagli. Tutto è un inno alla libertà: mobili, tessuti, oggettistica, suppellettili.

L'open space si sviluppa su 75 metri quadri: cucina, antibagno, bagno con doccia (in cui campeggia una bocca rossa con la scritta "Shit" incisa sui denti), corridoio, una camera da letto. Inizialmente la casa era prenotabile su Airbnb per brevi periodi, ma oggi è in vendita a un prezzo di 595mila euro.