Qual è la carta regalo che non dovresti mai usare per i pacchetti di Natale

Volete realizzare un pacchetto di Natale assolutamente perfetto? Ecco qual è la carta regalo che fareste bene a evitare.

Manca pochissimo a Natale 2025 e per tutti si avvicina il fatidico momento dell'impacchettamento dei regali. C'è chi è precisissimo nella loro realizzazione e chi invece non è pratico con questa attività manuale, in tutti i casi si prova comunque a realizzare un pacchetto perfetto, così da sorprendere la persona cara con un certo stile. Qual è la carta regalo che proprio non andrebbe utilizzata per i doni da piazzare sotto l'albero?

I trucchi per incartare un regalo di Natale in modo perfetto

Impacchettare i regali di Natale è uno dei momenti più magici ma allo stesso tempo stressanti delle feste di fine anno, soprattutto quando gli oggetti incartati hanno forme strane. Non sorprende, dunque, che sui social spopolino i tutorial a tema, dove si descrivono tutti gli step necessari per realizzare un pacchetto impeccabile. Tra gli utenti più famosi di TikTok che lo fanno c'è Louise Lewis, 54 anni, i cui trucchi sembrerebbero funzionare davvero. L'ideale è incartare i regali su un tavolo con tutto il necessario a portata di mano. Bisogna poi avvolgere uno spago intorno al dono, così da riportare le misure sulla carta da tagliare, e usare un nastro bioadesivo per chiudere tutto, evitando di lasciare lo scotch in vista. Il tocco di classe? Un semplice fiocco, capace di rendere un pacchetto super elegante.

La carta regalo da evitare

Qual è la carta regalo da evitare? Louise Lewis non ha dubbi: quella lucida, sulla quale rimangono facilmente le impronte delle dita. Da non utilizzare, anche i fogli piegati, visto che non sempre le pieghe si adeguano al pacchetto. La carta regalo perfetta è il rotolo double face, ecosostenibile e decorato con inchiostri a base di acqua. Certo, si tratta di prodotti un tantino più cari, ma permettono di ottenere un risultato assolutamente impeccabile. Come ultima cosa, il pacchetto pronto andrebbe messo in una scatola e non in una busta: solo in questo modo, nonostante i possibili urti, non si rovinerà affatto.