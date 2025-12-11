Qual è il trucco per far sembrare vero un albero di Natale artificiale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2025 si avvicina e tutti sono alle prese con i preparativi per renderlo speciale. Lo scorso weekend, come da tradizione, è stato dedicato all'addobbo dell'albero ma al momento sono ancora moltissimi coloro che non hanno ancora concluso l'opera e che provano a perfezionarlo, così da rendere l'atmosfera casalinga davvero magica. Chi ha deciso di evitare l'abete vero, preferendo la sua variante finta (decisamente più ecologica), sarà lieto di sapere che esistono dei piccoli trucchi per farlo sembrare reale: ecco quali sono.

Il consiglio dell'interior designer per un albero di Natale a effetto realistico

Come fare per far sembrare vero un albero di Natale finto? A rivelarlo è stato l'interior designer Orlando Soria, che sui social ha condiviso un tutorial sul tema. Sebbene da anni vengano prodotti degli abeti artificiali con i rami molto cespugliosi, così da creare un "effetto pieno", in verità bisogna cambiare radicalmente registro. Il consiglio dell'esperto, infatti, è quello di appiattire i rami per donargli un aspetto più realistico. In natura i classici alberi di Natale sono ariosi e irregolari, dunque è improbabile che un vero abete abbia la classica forma "triangolare" di quelli artificiali. I rami troppo folti, inoltre, non permettono alle decorazioni di "cadere" dritte, risultano semplicemente appoggiate ai rami. Con le luci, invece, si può osare liberamente, visto che risultano sempre eleganti e magiche.

Come fare per coprire il palo centrale

Quando i rami dell'albero di Natale fake vengono appiattiti, però, sorge un problema: il palo centrale è più visibile. Per fortuna c'è un trucco infallibile per coprirlo (o quanto meno per renderlo meno evidente). Secondo Orlando Soria, infatti, non esiste nulla che qualche decorazione non possa nascondere. Lui consiglia di usare delle palline di vetro, il cui effetto lucente e riflettente riesce a mascherare il palo. È necessario, però, stare bene attenti a posizionarle generosamente all'interno dell'albero, dunque quasi vicino alla struttura portante centrale. Come ultima cosa, bisogna aggiungere altri addobbi a diverse profondità, in modo tale da conferire profondità all'albero: il risultato si rivelerà assolutamente impeccabile.