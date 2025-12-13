Perché le stelle di Natale sono le piante delle feste (e da dove deriva il loro nome)

Vi siete mai chiesti per quale motivo le stelle di Natale siano le piante simbolo delle feste? Ecco dove sono nate e da dove deriva il loro nome.

Il Natale non è fatto solo di alberi addobbati, di banchetti in famiglia, di brindisi e di regali, è anche il momento dell'anno in cui si ha voglia di essere travolti dalla magia e dal calore, come farlo? Decorando casa in modo impeccabile, magari seguendo le tendenze del momento. Tra le chicche natalizie che non possono proprio mancare in salotto c'è la stella di Natale, l'iconica pianta con le foglie rosse a punta, capace di rendere ancora più sofisticato l'arredamento casalingo. Per quale motivo viene considerata il simbolo delle festività? E da dove deriva il suo nome?

Dove sono nate le stelle di Natale

Ogni anno con l'inizio del mese di dicembre i supermercati e i fiorai cominciano a riempirsi di stelle di Natale ma in quanti conoscono il motivo per cui vengono associate alle feste? Non si tratta solo di una questione di "colore", visto che il rosso è la nuance natalizia per eccellenza, ma di una tradizione molto antica e particolare. Queste piante sono originarie del Guatemala e di alcune zone del Messico, vennero coltivate dagli Aztechi prima della colonizzazione europea. Gli indigeni le chiamavano cuetlaxochitl e le utilizzavano per produrre tinture e medicinali ma anche per fare delle offerte durante le cerimonie religiose. All'inizio del XVI arrivò il conquistador Hernán Cortés con i missionari cattolici spagnoli. Questi ultimi erano con lui per convertire gli indigeni ma rimasero incantati da quei fiori rossi, che cominciarono a usare per decorare i presepi nelle città messicane.

La leggenda legata alle stelle di Natale

Le svolta arrivò nel XVI, quando gli indigeni convertiti del Messico iniziarono a chiamare la pianta rossa "la flor de Nochebuena", ovvero "il fiore della Notte Santa", facendo riferimento alla Stella di Betlemme. Da quel momento in poi esporre quei fiori nella notte di Natale divenne una tradizione apprezzata in tutto il paese e da lì venne coniato il nome "stella di Natale". Secondo una leggenda messicana, invece, divennero i fiori simbolo del Natale grazie a Pepita, una bambina povera che, non potendo permettersi un regalo a Gesù, gli portò una manciata di erbacce raccolte sul cammino verso Betlemme. Dopo averle deposte nella mangiatoia, chiuse gli occhi e pregò. Una volta riaperti gli occhi, si ritrovò davanti un meraviglioso fiore rosso in cima a ogni stelo d'erba. Oggi le stelle di Natale sono diffuse in tutto il mondo e ogni anno portano calore e allegria all'interno delle casa durante le festività.