Martina Strazzer mostra la casa nuova: è un attico a due piani con enorme terrazzo Sono ufficialmente cominciati i lavori a casa di Martina Strazzer. Ha comprato un attico a due piani che sta ristrutturando: "È il sogno della mia vita".

A cura di Giusy Dente

Un anno e mezzo fa Martina Strazzer ha comprato casa. Su TikTok ha raccontato nel dettaglio come si è mossa per questa spesa così importante, su cui aveva comunque delle idee molto precise. "È il sogno della mia vita – ha detto emozionata – Sarà un attico enorme con un terrazzo stupendo. Appena l'ho visto me ne sono innamorata, lo sentivo mio. Questa è la casa della vita per me. Ci saranno anche le camere per i miei figli, per intenderci. Ho passato l'ultimo anno e mezzo a raccogliere idee. Eravamo lì lì per cominciare i lavori, ma poi per motivi vari non succedeva mai". Ora, invece, quel momento è arrivato e il cantiere è stato ufficialmente aperto. Dove adesso ci sono solo polvere e disordine, troveranno posto i mobili e le varie stanze, quelle dove la 23enne vuole vivere con la sua famiglia e i figli che verranno.

Come è fatta la casa di Martina Strazzer

La casa di Martina Strazzer si sviluppa su due piani. Rispondendo alla domanda di una follower, su TikTok, ha chiarito: "Un anno e mezzo fa ho comprato la prima. In tutto questo tempo non l'ho ristrutturata e non ci sono entrata perché volevo comprare anche uno degli appartamenti adiacenti. Dopo aver acquistato il mio attico ho temporeggiato aspettando che qualcuno mettesse in vendita il proprio. Dopo qualche mese, neanche a farlo apposta, è stato messo in vendita l'appartamento al piano di sotto e ho colto la palla al balzo: ho bloccato la ristrutturazione e ho acquistato anche quello. A quel punto abbiamo rifatto tutti i progetti, riadattandoli a un attico a due piani".

Ha poi mostrato i lavori all'interno del cantiere, facendo una sorta di home tour e ironizzando sul fatto che, per il momento, serva molta immaginazione per vederci una casa! In effetti è tutto in alto mare, ma è palese l'entusiasmo dell'imprenditrice, che ha immaginato che a vedere quel video saranno un giorno i suoi figli. Proprio a loro si rivolge, mostrando le stanze vuote, deserte, desolate, senza mobili né arredamento.

Ha fatto vedere l'area giorno, dove troveranno posto caminetto, divano enorme, tv, tavolo per la famiglia. Ha poi indicato lo spazio della cabina armadio, che sarà presumibilmente immensa data la sconfinata passione che ha per la moda. "Qui non si mette piede" ha detto ai suoi futuri figli. Infine, dulcis in fundo, la chicca dell'attico a due piani: l'enorme terrazzo. "L'ho preso apposta per voi questo appartamento, così potete scorrazzare e fare le cene coi vostri amichetti" ha detto felicissima, pensando a quando quel terrazzo si animerà con le voci di tanti bambini.