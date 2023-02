La casa di Ultimo: dove vive il cantante in gara a Sanremo 2023 Ultimo partecipa al Festival di Sanremo 2023 e mentre aspettiamo il risultato della gara canora, vediamo dove vive il cantante romano e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa–studio di Ultimo

Ultimo torna sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2023. Il cantante romano parteciperà alla kermesse canora con il brano "Alba" e, dopo essere arrivato secondo al Festival di Sanremo 2019, è probabile che Ultimo vorrà battersi per la vittoria più che mai quest'anno. Intanto vediamo dove vive a Roma e com'è fatta la sua casa.

Ultimo in casa

Ultimo è uno dei cantanti italiani più seguiti. L’artista romano non è la prima volta che partecipa al Festival di Sanremo ma torna più affermato e maturo. Nato e cresciuto nel quartiere di San Basilio a Roma, Ultimo vive nella sua città di origine e la sua casa è sia il luogo della sua quotidianità che luogo di produzione artistica.

La casa panoramica di Ultimo

Dove vive Ultimo a Roma

Non si conosce bene la posizione della casa di Ultimo a Roma e dalle immagini condivise sui social notiamo due abitazioni differenti. Se qualche tempo fa il cantante romano condivideva immagini da una casa più intima, panoramica, con grandi vetrate, parquet chiaro e comodi arredi bianchi, di recente Ultimo ha pubblicato un video di una grande dimora con soffitti alti, pareti in mattoni, tanti premi appesi e parquet scuro a pavimento, probabilmente usata come studio di produzione.

Lo studio di Ultimo

Com'è fatta la casa di Ultimo a Roma

Ultimo condivide molti dettagli della sua quotidianità con i suoi follower e un elemento che non manca mai di riprendere in casa è il suo pianoforte a coda nero lucido dove spesso suona e canta i suoi pezzi in diretta.

Il pianoforte di Ultimo in casa

Altri strumenti sono esposti nell'abitazione di Ultimo assieme a vari oggetti da collezione e arredi di design che testimoniano la grande attenzione per i dettagli che caratterizza la casa di Ultimo.

Il salotto di Ultimo

È probabile anche che la casa di Ultimo si sviluppi su più livelli con un piano terra di rappresentanza, a mattoni a vista e alti soffitti, che funge da sala di produzione, immersa nel verde e con una piscina esterna; il piano superiore più intimo con una grande zona living panoramica, una moderna cucina open e le camere da letto.

Grandi vetrate e tanta luce naturale caratterizzano gli spazi interni della casa-studio di Ultimo, dove la natura penetra all'interno rendendo l'atmosfera calma e confortevole.