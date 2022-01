La casa di Sfera Ebbasta: carta da parati pop e opere d’arte contemporanea alle pareti Il cantante Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, condivide molte foto sui social e nell’attesa di vederlo diventare papà, scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Sfera Ebbasta nel suo salotto di casa

Il cantante Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, sta per diventare papà. La famiglia del rapper si allarga dunque e chissà come cambierà la sua casa ora che la fidanzata Angelina Lacour è in dolce attesa. Nell'attesa di scoprirlo, vediamo dove vive Sfera Ebbasta e com'è fatta l'abitazione.

Il salotto della casa di Sfera Ebbasta

Dove vive Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta è uno dei cantanti più seguiti in Italia. Originario di Milano, e di preciso di Sesto San Giovanni, il rapper italiano ha vissuto a lungo a Cinisello Balsamo e da qualche anno ha comprato casa nuova. Non abbiamo informazioni precise su dove abiti attualmente il noto cantante ma, dai numerosi post condivisi sui social, è presumibile che Sfera Ebbasta non si sia allontanato dal territorio meneghino.

Sfera Ebbasta in casa

L'abitazione di Sfera Ebbasta è una grande casa moderna dove sono ben riconoscibili le passioni del rapper milanese. Sono numerose le foto che lo ritraggono nella sua abitazione meneghina dove il cantante ama giocare ai videogiochi, fumare, divertirsi con gli amici e la fidanzata e rilassarsi sul suo grande e comodo divano del salotto.

Sfera Ebbasta sul divano di casa

Com'è fatta la casa di Sfera Ebbasta

La casa di Sfera Ebbasta è un'appartamento su più livelli dove il cantante italiano raccoglie i suoi oggetti preferiti. Il suo salotto racconta molto delle passioni del rapper tra cui l'Arte. Sono diverse le opere d'arte esposte nella casa di Sfera Ebbasta come le sculture di KAWS e i quadri realizzati da Omar Hassan.

Sfera Ebbasta nel salotto di casa dove è appesa un’opera di Omar Hassan

Il rapper milanese ama gli oggetti costosi e non lo nasconde affatto. Non solo vestiti firmati infatti si trovano nell'abitazione di Sfera Ebbasta ma anche arredi esclusivi come i cuscini di Hermés sul divano, un enorme pantera rossa e originali strumenti musicali.

Sfera Ebbasta con una pantera rossa in casa

Pareti bianche e parquet caratterizzano tutta la casa dove abbondano anche quadri che ritraggono Sfera Ebbasta con scritte e graffiti colorati e diversi riferimenti ai suoi successi musicali.

Le opere d’arte alle pareti di Sfera Ebbasta che lo ritraggono

Sfera Ebbasta in soli cinque anni di carriera ha realizzato quattro album musicali che hanno raccolto più di 104 certificazioni platino e 25 d'oro. Il suo successo ha cambiato la grammatica del successo hip hop in Italia e il suo personaggio è già legenda per il mondo della musica italiana.