La casa di Jovanotti, vivace come lui: piena di libri e strumenti musicali, con le pareti colorate La casa di Jovanotti è uno spazio che rispecchia in pieno la personalità allegra e vivace del cantautore. L’abitazione è piena di libri e strumenti musicali, ma soprattutto è coloratissima, con fiori e piante disegnati sulle pareti.

A cura di Giusy Dente

Gianni Morandi ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 col brano Apri tutte le porte, scritto dall'amico Jovanotti. Il brano è un vero e proprio inno alla gioia e alla speranza, è un invito a far entrare il sole, la luce e il bello nelle nostre vite in ogni modo possibile, così da sconfiggere la negatività. Nella quarta serata, quella delle cover, Jovanotti è stato compagno di esibizione di Morandi: sono saliti insieme sul palco dell'Ariston per regalare al pubblico un medley di canzoni e sono stati giudicati i migliori della serata. Per il resto, Lorenzo Cherubini ha seguito la gara canora e ha fatto il tifo per Morandi dalla sua abitazione, una casa che sembra rispecchiare esattamente la sua personalità calda e accogliente. Proprio lì ha appreso la bella notizia: il terzo posto di Apri tutte le porte, che si è aggiudicata anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, oltre a essere una delle canzoni più trasmesse in radio di questa edizione della kermesse.

I concerti a casa di Jovanotti

Lorenzo Cherubini è stato uno degli artisti più attivi sul fronte dell'intrattenimento durante il lockdown. Ha partecipato alla campagna social #iorestoacasa portando in rete tutto il suo contagioso entusiasmo, in un momento estremamente delicato. Per l'occasione ha trasformato casa sua in una sorta di palcoscenico per cantare e far arrivare la musica direttamente nelle case persone, attraverso delle dirette Instagram. "È un modo per stare insieme a distanza facendo due chiacchiere, qualche canzone, parlando di quello che stiamo vivendo": così aveva descritto il suo Jova House Party.

Jovanotti apre le porte di casa

Già in occasione del Jova House Party il cantautore aveva avuto modo di mostrare casa sua a fan e follower. Lo ha fatto di nuovo in questi giorni, girando delle brevi clip condivise su Instagram per dare sostegno al suo amico Gianni Morandi in gara a Sanremo. Per esempio gli ha telefonato una volta appresa la notizia del podio. Nel video è raggiante e si vede alle sue spalle un piccolo angolo di abitazione: una libreria dagli scaffali stracolmi di volumi. Jovanotti è un accanito lettore e uno dei suoi autori preferiti è Luis Sepulveda.

Nella casa del cantautore non mancano dettagli originali (per esempio un tappeto a forma di tigre) e ovviamente ci sono molti strumenti musicali. L'arredamento è moderno con tocchi vintage e sicuramente ciò che balza immediatamente agli occhi è la vivacità dei colori, in ogni angolo. Dai mobili alla tappezzeria fino alle lampade e ai cuscini, tutto è sgargiante e vivido, per rendere l'idea di un'atmosfera calda e accogliente, di un ambiente vissuto con intensità e creatività. Persino le pareti sono colorate: spiccano il verde degli alberi, l'azzurro dei ruscelli, l'arancione e il rosa dei fiori, il blu del cielo.

Un animo allegro come quello di Jovanotti non poteva che trovare riscontro in uno spazio vivido esattamente come questo. La casa sembra quasi dotata di una vita propria; è come se persino i muri stessero per cominciare a intonare una canzone accompagnandolo mentre suona la chitarra!