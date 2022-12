Kylie Jenner è la regina del Natale: ha addobbato l’enorme albero con centinaia di palline e luci Kylie Jenner è pronta per dare il via alle feste. Da qualche giorno ha fatto portare un enorme abete all’ingresso di casa e lo ha addobbato con centinaia di lucine dorate e palline a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai meno di un mese all'arrivo del Natale e sono moltissimi coloro che hanno decorato casa in modo impeccabile, così da poter già organizzare le prime cene e i primi aperitivi con amici e parenti. Ad aprire le danze sono stati i Ferragnez, che in questo 2022 hanno "giocato d'anticipo" facendo l'albero a inizio novembre, ma ora la lista si allunga sempre di più giorno dopo giorno. Dopo Kim Kardashian che ha decorato "a tema" addirittura l'enorme bagno della sua casa americana, ora anche Kylie Jenner è pronta per dare il via alle feste. Con un enorme albero decoratissimo piazzato all'ingresso della sua villa è stata definita la "regina del Natale".

Kylie Jenner ha ingaggiato uno staff per fare l'albero di Natale

Kylie Jenner ama il Natale e lo ha dimostrato sui social, dove di recente ha postato un breve video in cui mostra l'enorme albero decorato all'ingresso della sua villa. Con in sottofondo la canzone It's Beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé l'imprenditrice ha immortalato tutti i preparativi, dall'installazione del maxi abete (vero) alla scelta dei festoni.

Le bimbe di casa Kardashian–Jenner guardano l’albero

Naturalmente non ha fatto tutto da sola, si è affidata a un apposito staff che ha curato nei minimi dettagli ogni singolo step, facendo bene attenzione a rimuovere dal pavimento tutti gli aghi dell'albero. Dopo aver trovato la sua posizione ideale, il team è passato alle decorazioni.

Le palline dell’albero di Kylie Jenner

Come è addobbato l'albero di Kylie Jenner

L'albero di Natale di Kylie Jenner è stato addobbato con centinaia di lucine dorate e una miriade di palline a tema sui toni del rosso, da quelle ispirate all'iconografia di Babbo Natale a quelle a forma di slitta, fino ad arrivare agli gnomi e alle decorazioni con i simboli tipicamente invernali.

L’albero di Natale di Kylie Jenner

A opera terminata la figlia Stormi e una delle sue cuginette hanno ammirato incantate il risultato finale. I commenti dei followers dell'imprenditrice? In molti l'hanno definita la "regina del Natale", altri hanno affermato che solo l'ingresso della sua casa è più grande del loro intero appartamento. In quanti sognano di avere anche in casa loro un maxi albero tanto spettacolare?