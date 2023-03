In vendita una casa in stile Flintstones nel deserto di Joshua Tree: vale più di 2 milioni di dollari Bonita Domes è un lussuoso rifugio californiano progettato e costruito in stile Flintstones ma usando un metodo sviluppato per la NASA.

A cura di Clara Salzano

Bonita Domes

Immerso nel Parco Nazionale di Joshua Tree, in California, c'è un gruppo di cupole rocciose che sembrano uscite dall'immaginario dei Flintstones, la famiglia di cavernicoli più famosi al mondo. Si chiama Bonita Domes ed è un lussuoso rifugio privato progettato e costruito da Lisa Starr di Drum Medicine Woman usando un metodo sviluppato per la NASA.

La piscina di Bonita Domes

Ci sono voluti sette anni per realizzare Bonita Domes, un complesso di case a cupola fatte solo di terra, che oggi sono disponibili per soggiorni di breve durata, con tariffe a partire da 780 dollari a notte, o alla vendita per un valore di oltre 2 milioni di dollari. È la prima volta che la proprietà viene messa in vendita ed è una vera occasione considerando il prezzo medio di una casa a Joshua Tree. Bonita Domes è la terza proprietà più costosa della zona.

Gli interni di Bonita Domes

Le strutture di Bonita Domes sono state costruite principalmente utilizzando la terra scavata dal sito e sulla base di un progetto di Nader Khalili, un architetto iraniano-americano scomparso nel 2008, pioniere dell'architettura SuperAdobe, un metodo di costruzione in cui i sacchi di sabbia di terra umida sono impilati con filo spinato in strati o bobine per creare una struttura solida e resistente. Khalili non ha solo ideato un nuovo metodo costruttivo ma ha fondato anche nel 1991, in California, l'Institute of Earth Architecture, o CalEarth, un'organizzazione senza scopo di lucro che ricerca e sviluppa progetti di edifici sostenibili.

Gli esterni di Bonita Domes

Il sistema di costruzione sviluppato da Khalili è adatto sia per un'architettura terrestre tradizionale che per abitazioni lunari e spaziali. Il modello introdotto ad arco o a cupola è infatti utilizza il più stabile di tutti gli elementi architettonici e sfrutta materiali locali che isolano e proteggono. Bonita Domes comprende tre cupole e si sviluppa su una superficie di 125 metri quadrati con una residenza principale, che ha cinque camere da letto, un solarium con piscina, un cocktail bar e c'è persino un tempio di meditazione sul posto.