In vendita la casa dove ha vissuto Madonna ai tempi di Material girl: ecco quanto vale Personaggi illustri, gangster e celebrità come Madonna hanno vissuto a Castillo del Lago, la leggendaria casa di Hollywood Hills in vendita.

A cura di Clara Salzano

Castillo del Lago, la casa di Madonna negli anni ’90

Nel 1995 Robert Hoskins si introdusse a Castillo Del Lago, dove viveva Madonna, per sposarla o ucciderla. Quel giorno la famosa cantante non era in casa e l'uomo fu arrestato. Questo è solo uno degli episodi mitici accaduto a Castillo Del Lago, la tenuta di Hollywood Hills sulla Mulholland Highway di Los Angeles: La villa di tre acri, usata anche location cinematografica di Ivory e Merchant, è stata la casa di Madonna negli anni '90, al tempo di Material Girl.

Castillo Del Lago– Credit Sothebys Homes

Castillo Del Lago è una leggendaria tenuta di Hollywood con vista impareggiabile sull'iconica collina, sull'insegna di Hollywood, sul centro di Los Angeles e persino sull'isola di Catalina. Progettata dall'architetto John DeLario intorno al 1926, la casa è una delle proprietà più importanti della California grazie alla sua storia.

Uno dei saloni della villa– Credit Sothebys Homes

La casa fu costruita per l'esploratore di petrolio Patrick Longdon e pare il gangster Bugsy Siegel abbia usato la proprietà per una bisca clandestina. Castillo Del Lago è stata location di numerosi film come Beverly Hills Cop nel 1984.

La vista sull’insegna Hollywood – Credit Sothebys Homes

La villa comprende diverse camere da letto, saloni vari, sala da pranzo, home theatre, cantina, soffitti alti con travi in legno e grandi caminetti. Castillo Del lago offre inoltre una piscina olimpionica, fontane e un ampio giardino di prati, alberi e siepi. La vista a 360 gradi su Los Angeles e il lago di Hollywood è mozzafiato.

La suite nella torre– Credit Sothebys Homes

Castillo del Lago è attualmente di proprietà dello stilista russo-americano Leon Max ed è in vendita a 21 milioni di dollari.