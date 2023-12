In vendita la casa di Brad Pitt e Angelina Jolie a New Orleans: quanto costa la maxi proprietà Angelina Jolie e Brad Pitt mettono in vendita una delle loro proprietà sulla costa sta degli Stati Uniti.

La casa di Brad Pitt e Angelina Jolie

Dopo uno dei divorzi più clamorosi di Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie mettono in vendita un'altra delle loro abitazioni. A inizio 2023, l'attore aveva deciso di vendere la maxi villa di Los Angeles dove aveva abitato per anni con l'ex moglie. Ora la coppia si prepara a mettere all'asta un'altra maxi proprietà negli Stati Uniti, a New Orleans.

L'esterno della casa | Foto Interluxe

Quanto costa la villa di Brad Pitt e Angelina Jolie

Nel 2007 Brad Pitt e Angelina Jolie acquistano per 3,8 milioni di dollari una splendida villa al 521 di Governor Nicholls St. a New Orleans. La coppia decide di acquistare la casa dopo l'avvio della fondazione Make It Right. Questa iniziativa aveva lo scopo di finanziare e far sviluppare nuove abitazioni nel quartiere Lower Ninth Ward andate distrutte dall'uragano Katrina nel 2005.

Il soggiorno | Foto Interluxe

Duemilacinquecento mq di proprietà si sviluppano su tre piani in un'ex palazzina in stile francese del 1828 . Sette camere da letto, cinque bagni privati e due di servizio sono solo alcune delle stanze della casa di lusso. I balconi esterni si affacciano sulla strada, come una normalissima abitazione, mentre quelli interni offrono una vista sull'ampio giardino con piscina.

Una delle camere da letto | Foto Interluxe

La sala da pranzo di Angelina Jolie e di Brad Pitt segue una palette dai toni freddi e ha un arredo che potremmo definire quasi brutalista: pareti sul grigio si affacciano su un grande tavolo da pranzo accanto a un camino in marmo nero, dalle porte alla francese si arriva sia alla camera padronale sia al salotto.

La sala da pranzo | Foto Interluxe

Le camere degli ospiti sono illuminate dalle pareti a vetri e godono di un accesso privilegiato al giardino. Al terzo piano si trovano le altre stanze da letto e un ulteriore bagno privato.

Uno dei bagni privati | Foto Interluxe

La cucina è illuminata a vetri e arredata in legno chiaro e offre una vista sul quartiere. Come ogni casa di lusso che si rispetti non mancano la palestra, una maxi biblioteca e una splendida piscina.

La cucina | Foto Interluxe

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno venduto la proprietà nel 2016 per quasi 5 milioni di dollari all'ex co-fondatore di Microsoft, Paul Allen. La villa ha subito un importante restauro nel 2017 mantenendo intatte le sue caratteristiche del 19esimo secolo che si contrappongono alla modernità e al lusso degli interni. La casa andrà all'asta l'11 dicembre.

Il giardino | Foto Interluxe