Il Diavolo Veste Prada, in vendita la casa di Miranda Priestly: ha dieci bagni e un campo da basket La casa si trova nell’Upper East Side ed è molto familiare anche ai fan di Gossip Girl: nel lussuoso salotto è stato girato il finale della serie tv.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito Coldwall Banker

Fan del Diavolo Veste Prada, a raccolta: se volete vivere come Miranda Priestly, la terribile direttrice di Runway interpretata da Meryl Streep nel film cult, abbiamo trovato l'annuncio immobiliare che fa per voi. Il famoso appartamento di New York dove si svolgono alcune delle scene più famose del film è in vendita: cinque piani più la terrazza, dieci bagni e sette camere da letto. Nelle sue stanze sono state girate anche alcune scene della serie tv Gossip Girl. Unico inconveniente? Il prezzo!

Il salotto della casa (foto via Coldwall Banker)

La casa con venti stanze e campo da basket

Chi avrà visto il film cult con Anne Hathaway e Meryl Streep sul mondo della moda ricorderà la scena in cui Andrea, la nuova assistente, deve consegnare un libro a casa della sua direttrice. La casa con l'ampia scala a chiocciola esiste davvero: si trova nell'Upper East Side ed è appena stata messa in vendita da Coldwell Banker. Un'abitazione di lusso, come ci si aspetta dalla donna più influente dell'editoria di moda: è stata progettata nel 1906 dal famoso architetto Stanford White e ristrutturata di recente, mantenendo la struttura invariata come ai tempi del film. Vanta un camino, soffitti ad arco e un lampadario in vetro di Murano in salotto. C'è addirittura un piccolo campo da basket sulla terrazza. In totale, spiega il sito, ci sono venti stanze in tutta la casa, dieci bagni e sette camere da letto.

Uno dei bagni dell’appartamento (foto dal sito Coldwall Banker)

Quanto costa la casa di Miranda del Diavolo Veste Prada

La casa sarà familiare anche ai fan di Gossip Girl: uno dei dieci bagni dell'abitazione è il bagno privato di Blair Waldorf, mentre il salotto con alte librerie a parete e finestre ad arco è stato usato per il finale della serie ed è la location del matrimonio tra Dan e Serena. Se vi trovate ad attraversare l'Upper East Side, la potete notare sulla 73esima strada: la facciata con archi in stile neoclassico è inconfondibile. La casa è arrivata sul mercato per 27,5 milioni di dollari: chi sarà il prossimo fortunato inquilino?