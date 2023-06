Anna Wintour cerca un assistente: quanto si guadagna a fare il lavoro del Diavolo Veste Prada Condé Nast ha pubblicato un annuncio di lavoro per la posizione di “assistente del caporedattore di Vogue America e Global Chief Content Officer”. Il candidato ideale? Multitasking, preciso e assolutamente discreto.

A cura di Beatrice Manca

Fashion victim all'ascolto, attenzione: se riguardate il film Il Diavolo Veste Prada almeno una volta all'anno e avete sognato di poter entrare nella redazione di moda più famosa al mondo, è arrivata l'occasione che stavate cercando. La direttrice di Vogue Anna Wintour infatti è in cerca di un assistente: il candidato ideale, proprio come la protagonista del film Andy, deve essere "estremamente organizzato, efficiente e multitasking". Il salario, però, compensa adeguatamente l'impegno!

Il diavolo veste Prada

I requisiti per lavorare con Anna Wintour

Condé Nast ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per una posizione di "assistente del caporedattore di Vogue America e Global Chief Content Officer". Anche se Anna Wintour non è mai menzionata per nome, non ci possono essere dubbi sull'identità. La persona in questione dovrà occuparsi di gestire il calendario, l'agenda, le chiamate e gli impegni di produzione. Requisito obbligatorio: deve essere laureato e avere già uno o due anni di esperienza nel mondo del lavoro, anche solo tramite tirocinio. Ovviamente il candidato ideale è puntuale, abituato a lavorare sotto strette deadline e a destreggiarsi tra vari compiti. Chi ha visto il film lo sa: c'è sempre un telefono che squilla, o un caffé da portare.

Anne Hathaway nel Diavolo Veste Prada

Quanto guadagna l'assistente di Anna Wintour

Più interessanti sono le soft skill: "Un atteggiamento entusiasta, attivo e positivo bilanciato da umiltà e voglia di imparare". Richiesta anche massima discrezione, in ogni circostanza (come imparò Andy a sue spese, non sai mai cosa puoi ascoltare). L'annuncio specifica anche il salario, in un rance che va da 60mila a 80mila dollari all'anno. La sede di lavoro è New York, nel quartier generale del colosso dei media: se siete incuriositi, preparate i tacchi alti!