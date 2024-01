Giulia Salemi, quanto costa il pouf di design con la scritta “Sit Here” che ha a casa Giulia Salemi ha rivelato un nuovo oggetto di design che ha aggiunto all’arredamento della sua casa milanese: un pouf colorato decorato con la scritta Sit Here. Ecco chi lo ha firmato e quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Salemi da diversi anni si è trasferita stabilmente a Milano per motivi lavorati e, dopo aver vissuto per anni in affitto, ora è riuscita finalmente a coronare uno dei suoi sogni: acquistare una casa tutta sua. Ristrutturata finemente nei minimi dettagli, è stata arredata con alcuni accessori griffati e di design diventati veri e propri cult. L'ultimo arrivato è un pouf dallo stile pop e colorato, la cui particolarità sta nella scritta "Sit Here" che decora la seduta: ecco chi lo ha realizzato e per quale motivo è destinato a diventare l'oggetto del desiderio delle star.

Chi ha disegnato il pouf Sit Here

Il pouf Sit Here fa parte di una collezione di design disegnata da Marco Oggian per Queeboo. Nato a Venezia nel 1990 ma attualmente residente tra Spagna e Italia, il giovane designer è diventato uno dei grandi nomi del settore grazie a innumerevoli progetti all'insegna delle forme semplici e dei colori vivaci.

Marco Oggian per Queeboo

Sebbene all'apparenza le sue creazioni sembrino abbastanza basic, in realtà sono state pensate per evidenziare con sarcasmo questioni critiche, controverse e sociali, dalla guerra in Siria alle rivolte di Black Lives Matters. Ha collaborato con grandi nomi del mondo della moda come Nike, Zara, Apple, Vogue, Samsung e Campari, ha fondato il suo studio di design "Brutto" e alcuni dei suoi progetti sono stati esposti in gallerie a Parigi, Barcellona, Berlino, Londra, Milano, Seul, Torino e Tokyo.

Leggi anche Giulia Salemi al GF Vip brilla con le paillettes color bronzo: il mini abito costa quasi mille euro

Giulia Salemi col pouf di Marco Oggian per Queeboo

Quanto costa il pouf pop di Giulia Salemi

Con il loro design giocoso e originale i pouf Sit Here disegnati per Qeeboo sono tra le creazioni più pop di Marco Oggian e non sorprende che le star ne vadano matte. Colori vivaci, geometrie forti e una scritta che invita a sedersi per godersi al massimo il comfort: il pouf è in poliuretano ma rivestito in tessuto poliestere ed è disponibile in diverse dimensioni e colori. Quello di Giulia Salemi è il modello bianco "taglia L" (misure 80×80) e si è rivelato perfetto per aggiungere un tocco variopinto e giovanile al salotto della sua casa milanese. Quanto costa? Sui siti di design viene venduto a 690 euro, anche se al momento è possibile trovarlo a prezzo scontato.

Pouf Oggian