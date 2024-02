Freddie Mercury, in vendita la casa di Londra per volontà dell’ex moglie Mary: ecco quanto costa La casa di Londra di Freddie Mercury è in vendita. Garden Lodge è sul mercato per volontà dell’ex moglie e amica del cuore del leader dei Queen: ecco quanto vale questo gioiello di interior design. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Garden Lodge è in vendita. La casa di Freddie Mercury a Londra è ufficialmente sul mercato, come stabilito dall'ex moglie Mary Austin, sposata con il cantante dei Queen dal 1970 al 1976. La villa, in cui il frontman della band britannica ha soggiornato per ben 11 anni, si trova nel quartiere in di Kensington. Quanto vale questo gioiello immobiliare della storia del rock internazionale?

Quanto costa la casa di Freddie Mercury a Londra

Mary Austin, compagna di vita di Freddie Mercury, ha deciso di mettere in vendita la casa in cui il suo ex marito, leader dei Queen, ha vissuto per 11 anni. Dopo anni in cui Garden Lodge è stata la casa-museo visitata da centinaia di migliaia di fan, ora Austin chiude questa pagina del passato affidando la vendita all'agenzia immobiliare Knight Frank.

Garden Lodge è stata la casa di Freddie Mercury fino alla sua morte, avvenuta per cause legate all'Aids nel 1991: lo stesso frontman dei Queen l'ha ideata e progettata insieme all'architetto Robin Moore Ede. Due piani per questo gioiello di interior design, rappresentato anche nel film che valse l'Oscar a Rami Malek. Il soggiorno si dispone su due piani, circondato da un bar, una biblioteca e una sala musicale privata. L'amore di Freddie Mercury per questa abitazione è stato un colpo di fulmine: quando la vide nel 1980, l'acquisto subito, trasformandola a sua immagine e somiglianza. La casa è sul mercato al prezzo di 30 milioni di sterline. La decisione di vendere una parte fondamentale della vita dell'artista è stata accolta con diffidenza dai fan dell'artista. Dopo l'asta di memorabilia legate ai Queen e a Mercury Stesso, gli amanti del gruppo si chiedono se questo sia il tributo che il frotman merita, mettendo in dubbio della gestione del patrimonio da lui lasciato in eredità.