In vendita la casa a Londra di Lady Diana: la dimora della principessa vale 12 milioni di euro La casa della principessa Diana è in vendita: l'abitazione londinese, situata nel prestigioso quartiere di Mayfair, è sul mercato. Qui Lady D conobbe per la prima volta Dodi Al-Fayed.

A cura di Arianna Colzi

Lady Diana

La casa londinese che apparteneva a Lady Diana Spencer è ora in vendita. Dopo 22 anni la dimora è sul mercato: la notizia, diffusa da Sky News, ha fatto subito il giro del Regno Unito, la cui popolazione non ha mai abbandonato il mito della "principessa del popolo". La casa si trova nel prestigioso quartiere di Mayfair, in Farm Street, e conta cinque stanze per un totale di 430 metri quadrati e un ascensore interno che collega i quattro piani. Più che la maestosità dell'abitazione, la notizia ha creato scalpore per il significato che quella casa ha avuto nella vita della principessa.

Uno dei salotti | Foto Wetherell Mayfair

La casa di Lady Diana a Mayfair è sul mercato

Nel 1996, un anno prima della sua prematura scomparsa, Lady Diana viene presentata alla famiglia Al Fayed in questa casa. Dodi Al Fayed e la futura compagna si incontrano in questa casa dove Diana Spencer viveva per volere della moglie del padre, la contessa Raine Spencer, che le aveva suggerito di entrare in contatto con la famiglia dell'imprenditore dopo il divorzio dal principe Carlo. A partire dai primi anni Duemila, però, il padre di Lady Diana aveva venduto l'abitazione ai curatori d'arte e fondatori della Pyms Gallery, Alan e Mary Hobart.

Il soggiorno | Foto Wetherell Mayfair

I due coniugi, scomparsi l'uno a distanza dell'altra nell'arco degli ultimi tre anni, hanno lasciato ordine ai loro eredi di vendere la casa, che, come si legge su Wetherell Estate, hanno enfatizzato la lunga storia della casa. A pochi metri da Hill Street e dalla trafficatissima Bond Street, questa casa a quattro piani è in vendita alla cifra di 12 milioni di euro (il corrispettivo di 10,95 milioni di sterline).

Una delle camere da letto | Foto Wetherell Mayfair

L'appartamento si sviluppa lungo quattro piani, collegati tramite un ascensore: troviamo un ampio salotto con mobili in mogano, una splendida sala da pranzo, una cucina arredata sui toni del bianco, un salotto con camino e moquette, arredato in stile inglese. All'ultimo piano troviamo un delizioso terrazzo a cui si accede tramite la suite indipendente che si trova all'ultimo piano.

Il terrazzo | Foto Wetherell Mayfair

La dimora conta cinque stanze da letto con tanto di cabina armadio, sette bagni, di cui due privati e connessi alle camere da letto. Bonus speciali di questa casa piena di storia e di lusso: un seminterrato abitabile, uno spogliatoio e un parcheggio sotterraneo privato.

La cucina | Foto Wetherell Mayfair