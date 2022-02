Dove vivono Marcell Jacobs e Nicole Daza: la casa con giardino e una vasta collezione di sneakers Dove vive una leggenda olimpica? Scopriamo com’è fatta la casa di Marcell Jacobs, due medaglie d’oro ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, e la moglie Nicole Daza.

La casa di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Marcell Jacobs è l'unico atleta italiano ad aver vinto una medaglia d'oro ai Giochi olimpici. Di origini texane ma cresciuto a Desenzano, in provincia di Brescia, Marcell Jacobs è già una leggenda con due medaglie d'oro a Tokyo 2020 nelle discipline 100 metri piani e staffetta 4×100 metri. Vi siete mai chiesti dove vive una leggenda dello sport? Scopriamo dove si trova e com'è fatta la casa dell'atleta olimpico e della moglie Nicole Daza.

Marcell Jacobs con le scarpe con cui ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Dove vivono Marcell Jacobs e Nicole Daza

Dove vive una leggenda? A Roma. Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza, dopo una vita trascorsa a Desenzano, nel bresciano, hanno scelto di abitare in uno dei quartieri più rinomati della Capitale con i loro due figli.

Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno aperto le porte della propria casa romana alle telecamere di MTV e hanno svelato numerosi dettagli sulla loro abitazione che è ancora in divenire. La casa dove la coppia vive con i figli raccoglie le loro passioni e ciò che è importante per la loro famiglia.

Marcell Jacobs ama i quadri colorful

La casa romana di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Marcell Jacobs e Nicole Daza vivono in una grande casa con giardino in uno dei quartieri più rinomati di Roma. La loro casa di famiglia ancora non è completata ma già svela una serie di curiosità sulla coppia.

La camera da letto di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Marcell Jacobs ha una grande collezione di sneakers che conserva gelosamente sotto il proprio letto matrimoniale. A questa collezione appartiene anche il paio di scarpe usate per i Giochi olimpici di Tokyo 2020 con cui ha vinto due medaglie d'oro.

La collezione di scarpe sotto il letto di Marcell Jacobs

Un grande divano grigio dove rilassarsi con tutta la famiglia e numerose opere d'arte caratterizzano il salone della casa, un'ampia stanza in cui il campione olimpico ama trascorrere il suo tempo libero quando non deve allenarsi. Il tappeto multicolor conferisce alla stanza un'atmosfera vivace. Qui sono esposti anche i numerosi trofei di Marcell Jacobs e i ricordi di quelle indimenticabili Olimpiadi di Tokyo 2020.