Dove vive Victoria Cabello: la casa con porte dorate e mobili vintage Victoria Cabello è una delle concorrenti della versione 2022 di Pechino Express – La Rotta dei Sultani. Nel giorno del suo compleanno scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Victoria Cabello è nel team I Pazzeschi di Pechino Express 2022

La conduttrice tv Victoria Cabello è una delle concorrenti di Pechino Express – La Rotta dei Sultani in onda dal 10 marzo 2022 su SkyItalia. Il suo team "I Pazzeschi", insieme a Paride Vitale, ha vinto la prima tappa dell'esordio del programma condotto da Costantino della Gherardesca. In occasione del suo compleanno (12 marzo 2022) scopriamo dove vive e com'è fatta la casa della nota showgirl che oggi compie 47 anni.

Victoria Cabello compie oggi 12 marzo 2022 47 anni

Dove si trova la casa di Victoria Cabello

Victoria Cabello è una delle showgirl più apprezzate dalla tv italiana. Dopo la notorietà raggiunta come VJ di MTV Italia, la nota conduttrice tv ha fatta molta strada con programmi come il Festival di Sanremo, X Factor, Le Iene e ora come concorrente di Pechino Express 2022.

Victoria Cabello nella sua casa milanese

Victoria Cabello è nata a Londra ma è cresciuta a Valsolda, in provincia di Como, per poi trasferirsi a Milano all'età di 20 anni per studiare recitazione e dove attualmente vive con il suo cane Silvano in un appartamento elegante e personalizzato.

Victoria Cabello in salotto col suo cane Silvano

I dettagli della casa di Victoria Cabello

Victoria Cabello vive in uno storico appartamento milanese con soffitti decorati e alti balconi. La casa è caratterizzata da un'ampia zona living con salotto e sala da pranzo open space.

Victoria Cabello accanto alle sue librerie

L'arredamento della casa di Victoria Cabello denota molto gusto e passione per il vintage. Due alte librerie dividono lo spazio della zona giorno tra salotto e costituiscono il se t di numerosi video condivisi dalla nota conduttrice tv.

Victoria Cabello balla nel salotto della sua casa

Sono numerosi i pezzi vintage presenti nella casa di Victoria Cabello in contrasto con una cucina ultra tecnologica in acciaio. Nelle diverse foto e i video condivisi sui suoi social piccano inoltre le due scenografiche porte dorate che creano un'atmosfera davvero unica nel salotto.