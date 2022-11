Dove vive Jennifer Aniston: la villa panoramica da 21 milioni di dollari Jennifer Aniston non ama rivelare molti dettagli della sua vita privata ma da alcuni post sui social è stato possibile vedere dove abita e com’è fatta la sua villa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è una delle star più famose di Hollywood ma è riuscita spesso a mantenere privata la sua vita personale e conservare una certa privacy sulla sua intimità. All'età di 53 anni la nota attrice non ha timore però di mettersi a nudo sulla rivista Allure e sono sempre più numerosi i post che Jennifer Aniston condivide sui social da cui è possibile notare vari dettagli della sua casa. Scopriamo dove abita e com'è fatta la sua villa da film.

La villa panoramica di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston non vive nell'affollata Hollywood ma ha preferito una moderna villa di Bel-Air, immersa nel verde, progettata dall'architetto A. Quincy Jones. La famosa attrice ha acquistato la sua casa panoramica per 21 milioni di dollari nel 2011. Grazie ad una serie di video e foto condivise da Aniston sui social è stato possibile avere alcuni scorci dell'interno dell'abitazione che vanta una vista mozzafiato su Los Angeles.

La villa di Jennifer Aniston si sviluppa su una superficie di circa 790 metri quadrati. La casa comprende una piscina all'aperto, una palestra privata e anche un bar nel soggiorno. Gli interni della casa si mostrano eleganti e moderni con bagni in marmo, armadi dal pavimento al soffitto e tonalità neutre.

Leggi anche La trasformazione di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston in bagno

Jennifer Aniston ha sempre avuto una gran passione per il design, tanto che spesso ha dichiarato che se non avesse fatto l'attrice avrebbe voluto essere una designer. Per gli interni della sua villa, l'attrice ha richiesto l'interior designer Stephen Shadley che ha trasformato l'abitazione in un0ambiente accogliente e zen.

La cucina in legno di Jennifer Aniston

Legno, marmo, pietra e tanto verde caratterizzano la villa di Bel Air dove spesso si vede una grande vasca panoramica in marmo nel bagno molto usata da Aniston. L'attrice nel 2022 ha acquistato anche un'altra lussuosa abitazione da 14,8 milioni di dollari. Si tratta di una villa a Montecito comprata da Oprah Winfrey in fase di ristrutturazione.