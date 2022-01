Dove vive il calciatore Lautaro Martinez: l’attico con terrazza che sembra un campo da calcio Lautaro Martinez è uno dei giocatori più apprezzato del calcio italiano. Nell’attesa di vederlo esibirsi presto in campo, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Lautaro Martinez mentre si allena sul terrazzo della sua casa

Lautaro Martinez è uno dei giocatori più apprezzato del calcio italiano. Argentino d'origine e attaccante dell'Inter, il noto calciatore è stato anche campione del Sud America nel 2021. Nell'attesa di vederlo esibirsi presto in campo, scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Lautaro Martinez sul terrazzo panoramico della casa

Dove abita Lautaro Martinez

Classe 1997, Lautaro Martinez è uno dei più forti attaccanti italiani. Dal 2018 gioca nell'Inter con cui ha vinto anche il Campionato 2020-2021 e, come Barella o molti calciatori della sua stessa squadra, ha scelto di vivere a Milano in un magnifico attico di CityLife.

Lautaro Martinez con la moglie Agos Gandolfo e il cane in terrazza con vista su CityLife

Sono molti gli sportivi e le celebrità italiane che hanno acquistato casa nella nuova zona di CityLife. Anche Chiara Ferragni e Fedez vivono nello stesso complesso di edifici. Si tratta delle residenze Zaha Hadid in CityLife, completate nel 2014. Il progetto comprende un complesso di sette edifici, tutti con orientamento diverso, ampie terrazze e viste panoramiche su Milano.

Le residenze Zaha Hadid di CityLife a Milano

Com'è fatta la casa di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez vive in una delle lussuose case delle Residenze Zaha Hadid a CityLife, Milano, con la moglie Agos Gandolfo, la figlia Nina e il loro cane. Dalle immagini condivise sui social dall'attaccante dell'Inter e dalla moglie è stato impossibile non notare il grande terrazzo che caratterizza la loro abitazione. Rivestito di prato verde, il terrazzo della casa di Martinez sembra un campo da calcio con vista su tetti meneghini.

Il prato verde sulla terrazza di Martinez a CityLife

All'interno la casa del noto calciatore è caratterizzata da un grande spazio open space dove trova collocazione un comodo divano moderno di pelle chiara, un lungo tavolo bianco con piedi metallici e grandi lampade di design come la lampada Arco di Achille e PierGiacomo Castiglioni prodotta da Flos.

Lautaro Martinez nel salone di casa sua

Lautaro Martinez e la moglie amano circondarci di oggetti di lusso. Sono numerosi i post condivisi sui social in cui la coppia non nasconde di essere appassionata di moda ma anche di design come le lampade Flos e Foscarini simili a grandi opere d'arte.

Lautaro Martinez e la moglie nel salotto della loro casa in CityLife

Per una coppia di sportivi come Martinez e la moglie non poteva inoltre mancare una palestra attrezzata indoor con tapis roulant e panca, oltre una serie di attrezzature esterne sul terrazzo dove il noto calciatore e la signora Martinez sono soliti allenarsi.