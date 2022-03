La Pupa e il Secchione Show 2022

Dove vive Antonella Elia: la casa con giardino, pareti blu e bagno rosa Antonella Elia è nella giuria del programma “La Pupa e il Secchione show” in onda su Canale 5 dal 15 marzo 2022. La nota showgirl vive a Roma e, nell’attesa di vederla in tv, scopriamo com’è fatta la sua casa.

Antonella Elia è giudice nel programma tv "La Pupa e il Secchione show"

Antonella Elia è uno dei tre giudici nel programma "La Pupa e il Secchione show" in onda su Canale 5 dal 15 marzo 2022. La nota showgirl, diventata famosa negli anni Novanta come co-conduttrice di programmi come La Corrida e Non è la Rai, ha vissuto una rinascita televisiva negli ultimi anni come concorrente di reality show come il Grande Fratello Vip. Adesso approda nella giuria della nuova versione di "La Pupa e il Secchione show" condotto da Barbara d'Urso e nell'attesa di rivederla in tv, abbiamo raccolto una serie di dettagli sulla casa romana di Antonella Elia, dove vive con il compagno Pietro delle Piane. Scopriamo com'è fatta la loro casa.

Antonella Elia ama fare yoga nel giardino della sua casa

Dove abita Antonella Elia, giudice de "La Pupa e il Secchione show"

Antonella Elia è uno dei volti più noti della tv italiana, dalle pubblicità degli anni Ottanta fino ad alcuni dei programmi più di successo come La Corrida, Non è la Rai, La Ruota della Fortuna, Casa Vinello e Zelig. Originaria di Torino, la nota showgirl si è trasferita da qualche anno a Roma.

La casa immersa nel verde di Antonella Elia

Non si conosce esattamente dove abita Antonella Elia nella Capitale ma sono numerose le immagini condivise della sua abitazione caratterizzata da un grande giardino. La casa si trova in una palazzina su più livelli immersa nel verde dove vive col compagno Pietro Delle Piane.

Antonella Elia cura le piante del suo orto

Com'è fatta la casa con giardino di Antonella Elia

Antonella Elia vive in una casa immersa nel verde sul territorio romano. L'abitazione presenta una serie di dettagli che raccontano molto della sua personalità.

Il salotto con le pareti blu nella casa di Antonella Elia

Non c'è solo un grande giardino con piante e alberi da frutta nella casa di Antonella Elia. L'abitazione è vivace come la nota showgirl col suo intramontabile caschetto biondo. Il salotto della casa è caratterizzato infatti da pareti blu dall'atmosfera allegra.

Antonella Elia si specchia in bagno

Non mancano mai i fiori nella casa di Antonella Elia dove vive col compagno. Date le dimensioni generose è possibile che la casa abbiamo più di un bagno di cui uno completamente ros che ben si addice alla personalità "peperina" della nota showgirl.