Com’è fatto il castello di Hillsborough, sede del “pen-gate” di re Carlo III Re Carlo III è incappato in una nuova disavventura con una penna, questa volta in Irlanda del Nord, nel castello che è residenza reale di Sua Maestà.

A cura di Clara Salzano

Re Carlo III al castello di Hillsborough

Sembra proprio che re Carlo III, dati gli esordi del suo regno, si candidi ad essere ricordato come il sovrano delle penne. Dopo il video diventato virale della sua incoronazione, in cui allontanava in malo modo un astuccio di penne sulla scrivania, il nuovo re britannico è incappato in una nuova disavventura con una penna in un momento ufficiale che ha fatto il giro del web. Carlo III e la regina consorte Camilla si trovavano in Irlanda del Nord quando una penna usata per firmare importanti documenti ha iniziato a perdere inchiostro mandando per tutte le furie il nuovo re. La sede di quello che tutti adesso definiscono pen-gate è il castello di Hillsborough. Vediamo com'è fatta la residenza reale dell'Irlanda del Nord.

Il Castello di Hillsborough in Irlanda del Nord

Il Castello di Hillsborough è la residenza reale ufficiale in Irlanda del Nord. Re Carlo II e la regina consorte Camilla si trovavano in questa dimora per assolvere al tour organizzato in occasione dei funerali della regina Elisabetta II, previsti per il 19 settembre 2022 a Windsor, in Inghilterra.

Carlo II e Camilla a Hillsborough castle

Hillsborough più che è un castello è in realtà una tradizionale dimora irlandese in stile georgiano. Grazie alle numerose sale arricchite da seta alle pareti e arredi preziosi, da oltre 300 anni la struttura è considerata degna della famiglia reale. È qui che la regina Elisabetta II prima, e ora re Carlo III, risiedono quando sono in Irlanda del Nord.

Leggi anche Camilla Parker Bowles alla cerimonia di proclamazione: la regina consorte veste di pizzo e perle

Hillsborough Castle

Da Benjamin Franklin al Dalai Lama, sono numerose le personalità di rilievo che hanno fatto visita al castello di Hillsborough che è circondato da ettari di splendidi giardini. Di particolare pregio è inoltre la Sala del Trono foderata in seta verde damascata, e la Sala Rossa con tessuto sulle pareti da cui prende il nome. Hillsborough Castle, quando i reali non sono presenti, è aperto al pubblico e visitabile.