Chiara Ferragni in un borgo incantato: quanto costa il soggiorno per il weekend di famiglia Chiara Ferragni con tutta la famiglia hanno trascorso il weekend fuori in un luogo incantato. Scopriamo dove si trova il borgo immerso nella natura e quanto è costato il loro soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni con la famiglia in un borgo incantato per il weekend

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend fuori con tutta la sua famiglia per un'occasione speciale: il 12 marzo 2022 Francesca Ferragni ha compiuto 33 anni e nella stessa circostanza ha ricevuto dal fidanzato un anello di fidanzamento. Per l'importante giorno i Ferragnez quasi al completo hanno scelto di trascorrere il weekend in un luogo incantato. Scopriamo dove si trova il borgo dove Chiara Ferragni è stata per il weekend e quanto è costato il soggiorno.

Chiara Ferragni nel borgo sul Lago di Garda

Dove si trova il borgo incantato di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con Fedez e tutta la famiglia allargata della nota influencer ha trascorso alcuni giorni a Salò, sul Lago di Garda, per il compleanno della sorella Fracesca Ferragni. Per l'occasione i Ferragnez hanno alloggiato in un magnifico agriturismo immerso nel verde.

Chiara Ferragni con la famiglia nel weekend a Salò

La struttura dove i Ferragnez hanno passato il weekend si trova a Salò, su una collina tra cipressi e ulivi secolari. L'agriturismo Borgo il Mezzanino è un'antica dimora di campagna con vista mozzafiato sul Lago di Garda.

L’Agriturismo Borgo il Mezzanino sul Lago di Garda

Quanto costa il soggiorno nel Borgo dei Ferragnez

L’Agriturismo Borgo il Mezzanino è una residenza di campagna circondata da un parco di 50,000 metri quadrati. La struttura permette non solo di passeggiare nella natura e goderne dei benefici ma di soggiornare in un'atmosfera magica d'altri tempi.

L’agriturismo del weekend dei Ferragnez è immerso in un parco enorme

La dimora comprende nove camere che affacciano sui paesaggi del Garda. Le camere variano dai 26 metri quadrati ai 47 metri quadrati e il loro prezzo oscilla dai 280 euro circa per la camera matrimoniale standard fino ai 423 euro per la suite più romantica con letto tondo, vasca idromassaggio e vista panoramica.

Borgo il Mezzanino ha allestito la tavola per il pranzo dei Ferragnez

Per il weekend in famiglia e i festeggiamenti di Francesca Ferragni, è probabile che i Ferragnez abbiamo affittato l'intera struttura del Borgo il Mezzanino. Bloccare tutte le camere per una notte ha un costo non inferire a circa 2.800 euro ma considerando anche l'organizzazione dei pranzi e delle cene oltre che la festa della sorella di Chiara Ferragni, sicuramente il costo è molto superiore e sarà stato oggetto di una trattativa riservata.