Architettura empatica, che cos’è e come sta cambiando le città

Maggie’s Centre Dundee – Maggie’s Dundee, Frank Gehry, Garden design by Arabella Lennox_Boyd

Per decenni l’architettura urbana ha risposto soprattutto a criteri di funzionalità, rendimento economico e impatto visivo. Le città sono cresciute in altezza e densità, spesso e volentieri sacrificando la qualità dell’esperienza quotidiana di chi le attraversa e le abita. Negli ultimi anni, però, sta iniziando a emergere un'altra situazione: l'idea centrale è diventata quella di progettare non più soltanto per ottimizzare spazi e flussi, ma per riconoscere la dimensione emotiva, percettiva e relazionale dell’abitare. È in questo contesto che si afferma il concetto di architettura empatica, un approccio che prova a ristabilire un dialogo tra ambiente costruito e bisogni profondi (e attuali) delle persone, ridefinendo il modo in cui pensiamo le città.

Che cosa si intende per architettura empatica

L’architettura empatica non è uno stile né una corrente formale, ma un metodo innovativo di progettazione che vuole usare l’esperienza umana come parametro centrale del suo lavoro. Questo tipo di architettura si interroga su come uno spazio possa venire percepito, attraversato e vissuto nel tempo, e su quali emozioni genera negli esseri umani. Questo approccio si fonda su studi di psicologia ambientale, neuroscienze e sociologia urbana, che dimostrano come luce, proporzioni, materiali e suoni influenzino il benessere psicofisico.

Esempi concreti sono gli spazi pubblici progettati per favorire l’incontro spontaneo, con aree di sosta che invitano alla socialità, oppure edifici scolastici e sanitari, come gli oltre 25 Maggie's Centres tra Inghilterra e Irlanda, che riducono l’ansia attraverso grandi spazi che mediano tra spazio centrale e camere periferiche. Sono esempi di architettura empatica anche panchine progettate per coprire dalla pioggia in caso di necessità, cestini leggermente inclinati per non far cadere la spazzatura, scrivanie per l'ufficio con spazio dedicato ai bambini o passerelle in spiaggia per raggiungere il mare con la sedia a rotelle.

La piantina del Maggie’s center con il tetto che media tra lo spazio centrale e le camere periferiche

Gli obiettivi di un approccio centrato sulle persone

L’obiettivo dell’architettura empatica è costruire ambienti che rispondano non solo a esigenze pratiche, ma anche e soprattutto a bisogni emotivi e sociali. Al centro c’è l’idea di benessere urbano, inteso come equilibrio tra funzionalità, comfort e qualità delle relazioni. Questo significa progettare spazi inclusivi, capaci di accogliere differenze di età, abilità e condizioni sociali, ma anche contrastare fenomeni come alienazione, stress e solitudine, sempre più diffusi nei contesti metropolitani. Un altro obiettivo chiave è rafforzare il senso di appartenenza, creando luoghi riconoscibili e identitari, che non siano intercambiabili o anonimi. L’architettura empatica punta così a ricostruire un legame di fiducia tra cittadini e spazio urbano, rendendo la città un ambiente abitabile e non solo attraversabile.

I benefici per la vita urbana e collettiva

L'architettura empatica prevede un coinvolgimento multisensoriale: oltre alla vista, coinvolge il corpo umano attraverso materiali da toccare, i suoni e anche gli odori. I benefici dell’architettura empatica si manifestano comunque nel lungo periodo e su più livelli. Spazi progettati con attenzione all’esperienza umana favoriscono relazioni sociali più solide e una maggiore partecipazione alla vita di quartiere, contribuendo a città più coese e sicure. Dal punto di vista della salute, numerosi studi indicano che ambienti ben progettati possono ridurre stress, affaticamento mentale e senso di disorientamento. Sul piano urbano, quartieri più vivibili tendono a essere anche più sostenibili, perché incentivano comportamenti responsabili e una maggiore cura degli spazi comuni. In questo senso, l’architettura empatica non è solo una risposta estetica o sociale, ma una strategia per costruire città capaci di adattarsi alle trasformazioni demografiche, ambientali e alla cultura in costante cambiamento.