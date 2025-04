video suggerito

Stanco di vivere solo il weekend? Il consiglio degli esperti per godersi anche i giorni feriali Lavorate 5 giorni su 7 e nel weekend volete dedicarvi solo al divertimento? A lungo andare la cosa potrebbe rivelarsi molto stressante: ecco quali sono i consigli dello psicologo per godersi al massimo anche i giorni feriali.

A cura di Valeria Paglionico

Lavorate per 5 giorni alla settimana e approfittate del weekend per divertirvi e dire addio allo stress? Allora di sicuro conoscerete la sensazione di entusiasmo legata all'arrivo del venerdì e quella di profondo disagio della domenica sera, quando il lunedì e la nuova settimana sono ormai alle porte. Sebbene all'apparenza possa sembrare un privilegio avere tutto il fine settimana libero, in verità si finisce in un "circolo vizioso" in cui ci si sente quasi "in obbligo" di dover sfruttare il free time a disposizione. Come fare per rendere anche i giorni feriali più appaganti? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

Come bilanciare lavoro e vita privata

In una comune settimana lavorativa ci sono 5 giorni feriali e 2 festivi, quindi se si aspetta il weekend per "vivere" davvero, è chiaro che ci si ritrova a fare moltissime rinunce in fatto di esperienze e di nuove avventure. Il dott. James Pawelski, professore di pratica e direttore della formazione presso il Positive Psychology Center dell'Università della Pennsylvania, ha spiegato quali sono i piccoli trucchi da mettere in atto per rendere le giornate lavorative più entusiasmanti, trovando così un equilibrio tra professione e vita privata. Come prima cosa, una volta tornati dall'ufficio non bisogna oziare sul divano, sarebbe bene, al contrario, dedicarsi a un'attività fisica energizzante e appagante, magari in compagnia, così da sentirsi più stimolati a non rinunciare.

I consigli dello psicologo

Le attività divertenti, gli aperitivi e le uscite con gli amici possono essere organizzate anche nei giorni feriali, a patto che si faccia attenzione all'orario di rientro: si rimarrà sorpresi del fatto che lo sforzo riesce a dare spesso un'incredibile energia, soprattutto quando il programma trasmette un senso di gioia e di benessere. Sono le relazioni e i legami sociali a rendere un'esperienza piacevole, al di là del momento della settimana in cui viene organizzata. È fondamentale, quindi, imparare a vivere il presente piuttosto che trascorrere le giornate nell'attesa che arrivi il weekend, solo in questo modo si potranno sfruttare davvero tutti i giorni della settimana ed essere felici.