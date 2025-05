video suggerito

Relazione in burnout: come affrontarla e rivitalizzarla Siete stanchi del vostro rapporto con il partner, tanto da provare costantemente noia e frustrazione? Probabilmente la vostra relazione è in burnout: ecco come rivitalizzarla.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi tempi si parla spesso di burnout ma lo si lega sempre al settore lavorativo, ovvero a quella sensazione di stress cronico provocata dall'essere oberati dagli impegni professionali. Il risultato è un esaurimento emotivo che causa anche sintomi fisici e comportamentali. La cosa che in pochi sanno è che si può parlare di burnout anche nelle relazioni, cosa comporta? Il provare continuamente risentimento verso il partner, l'essere stanchi di uscire col compagno o semplicemente il doversi sentire in obbligo di fare o non fare qualcosa. Come bisogna affrontare la cosa? Ecco quali sono i consigli degli esperti per rivitalizzare una relazione.

Cos'è il burnout emotivo

Il burnout è una sensazione di stanchezza, di diminuzione della motivazione e di perdita di interesse verso qualcosa che prima appassionava e interessava. È chiaro, dunque, che può fare riferimento non solo al lavoro ma anche alle relazioni. Quante volte in una coppia si prova stanchezza, noia o semplicemente risentimento? Il più delle volte sono tutti segnali del fatto che quel rapporto è in declino ma, non avendo sempre la forza di affrontare una situazione difficile, si continuano a fare gli stessi errori, cadendo in burnout quando la frustrazione e l'esaurimento arrivano ai loro massimi livelli. Per fortuna, però, esistono dei rimedi per uscirne e per rivitalizzare la storia e non sempre prevede una rottura drastica.

Come superare un burnout in una relazione

Le relazioni intime hanno bisogno di cure e nutrimento e, di fronte un dovere di impegno costante, non sorprende che siano moltissime le persone che vanno in burnout. La cosa non colpisce una coppia solo a livello emotivo, può avere anche impatto sulla sessualità e sull'intimità, mandando quella storia in crisi. Secondo la sessuologa ed educatrice sessuale Yvonne Kristin Fulbright, il primo passo per risolvere è riconoscere che ci sia un problema. A quel punto bisogna aprirsi a un dialogo sincero, spiegando quali sono i fattori che provocano stress e frustrazione. Se si accetta di fare qualche piccolo cambiamento per fare evolvere la relazione, allora si darà un contributo materiale nel superamento della crisi. Per prevenire il burnout emotivo, infine, è necessario dare priorità al tempo in coppia, concentrandosi su esperienze inedite e giocose ma continuando anche a lavorare su se stessi.