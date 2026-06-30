Il potere della gratitudine nelle relazioni, la psicologa Palombo: “Dire grazie è una forma di reciprocità emotiva”

La psicologa e psicoterapeuta Francesca Santamaria Palombo spiega a Fanpage.it il potere del dire grazie nelle relazioni, dagli effetti sull’autostima e benessere emotivo al ruolo nei conflitti, fino ai comportamenti dei people pleaser e al bisogno di riconoscimento.

A volte lo diciamo senza neanche accorgercene, alla fine di un messaggio, di una mail, al supermercato o alle poste. Altre volte, invece, sembra quasi scontato o implicito e c’è chi fa più fatica a pronunciarlo o a esprimerlo davvero. Eppure dire grazie ha un peso enorme nelle relazioni: può ricucire legami, abbassare le tensioni, rafforzare l’autostima e migliorare l’umore. Se autentico e sentito, può cambiare la giornata sia di chi lo riceve sia di chi lo pronuncia. Fanpage.it ne ha parlato con la psicologa e psicoterapeuta Francesca Santamaria Palombo, che ha spiegato come la gratitudine non sia solo educazione, ma un vero strumento psicologico e relazionale.

Dire grazie è un gesto che impariamo da piccoli, ma dal punto di vista psicologico perché è così importante?

È importante perché sembra un gesto piccolo e quasi automatico, ma in realtà ha un grande valore relazionale. Ringraziare significa riconoscere l’altro, vedere ciò che ha fatto per noi, dare dignità al suo gesto, al suo tempo e alla sua presenza. Nelle relazioni sane il grazie non è una formalità, ma una forma di reciprocità emotiva: è come dire "ti vedo, mi sono accorta di te, quello che fai per me non è scontato".

Cosa succede quando questo riconoscimento manca?

Il problema nasce quando il grazie manca del tutto oppure viene usato in modo automatico, senza un reale riconoscimento. Per alcune persone, soprattutto per chi tende a dare molto, il fatto di non essere mai ringraziate può diventare doloroso. Si crea una sensazione di mancata valorizzazione che, nel tempo, può pesare nelle relazioni.

Esiste una differenza tra dire semplicemente "grazie" e coltivare un vero senso di gratitudine?

Sì, certamente. La gratitudine può essere anche una competenza che si esercita. Si parte da sé, ad esempio dedicando del tempo a riconoscere ciò che di positivo è accaduto nella giornata, anche solo tre cose per cui si è grati. È quella che possiamo definire una gratitudine consapevole, non automatica. In questo modo non si dà nulla per scontato, nemmeno verso se stessi.

Che ruolo ha la gratitudine nelle relazioni quotidiane?

Quando la gratitudine è presente in modo sano e regolare, cambia la qualità delle relazioni. Non si dà per scontato ciò che l’altro fa o offre, ma gli si riconosce valore. Questo è particolarmente importante nei rapporti più vicini, come quelli familiari o di coppia, dove spesso si tende a non dire più grazie perché si considera tutto dovuto. In realtà proprio lì sarebbe fondamentale reintrodurlo.

Perché a volte dire grazie diventa difficile, soprattutto nei conflitti?

Diventa più complicato perché nei conflitti o nelle dinamiche difficili esiste già una storia di azioni negative o di incomprensioni. Questo rende più difficile ripartire da gesti semplici come il ringraziamento. Eppure anche in questi casi il grazie può avere un ruolo importante, perché aiuta a risanare la relazione e a interrompere la logica dello scontro continuo.

Alcune persone dicono grazie in modo automatico e continuo. Cosa può esserci dietro questo comportamento?

In alcuni casi si tratta dei cosiddetti people pleaser, persone che tendono a compiacere gli altri per evitare conflitti o per paura di non essere accettate. Non è semplice gentilezza, che è una scelta libera, ma compiacimento legato alla paura: paura di deludere, di essere criticati o di creare tensioni. In questi casi il grazie non è sempre espressione di gratitudine autentica.

Cosa accade quando una persona dà molto ma non riceve mai riconoscimento?

Può emergere una sensazione di invisibilità emotiva. Chi si impegna, sostiene o aiuta gli altri e non riceve mai un grazie può iniziare a sentirsi non visto. Questo nel tempo può incidere sull’autostima e sull’efficacia personale, con la sensazione che ciò che si fa non sia mai abbastanza o non venga riconosciuto.