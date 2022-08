Perché una pallina da tennis è l’oggetto che non dovrebbe mai mancare in valigia Mettere una pallina da tennis potrebbe salvare le vacanze di molti: proviamo a spiegarne il motivo.

A cura di Clara Salzano

La pallina da tennis da mettere in valigia

Insieme al beauty, lo spazzolino e le mutande, una pallina da tennis potrebbe essere l'oggetto di cui non potrai fare più a meno in viaggio. E non si tratta di portare con sé la propria pallina per giocare a tennis in vacanza né per qualche altro tipo di sport. Il motivo per il quale Mettere una pallina da tennis potrebbe salvare le vacanze di molti è ben altro e riguarda un uso alternativo e benefico che pochi conoscono.

Una pallina da tennis

Quando si parte per un viaggio o si sta in vacanza non c'è nulla di più fastidioso che restare bloccati da contratture muscolari per movimenti fatti in modo errato o sentire un intorpidimento degli arti a causa dell’aria condizionata in aereo o svegliarsi con il mal di schiena perché si dorme in un letto che non è proprio o addirittura avere la cervicale per aver lasciato i capelli bagnati dopo la doccia. In questi casi restare in silenzio e soffrire non è la scelta migliore, soprattutto perché i giorni di vacanza sono sempre limitati. La soluzione potrebbe invece essere quella di usare la pallina da tennis messa in valigia.

Una pallina da tennis può essere un’ottimo alleato contro i dolori

Una pallina da tennis può essere un modo facile ed economico per contrastare le contratture e altri piccoli dolori fisici in viaggi. La pressione esercitata dalla pallina sul corpo agisce come un massaggio che donerà sollievo immediato alla circolazione sanguigna e al corpo contratto. In questo modo semplice ed efficace è possibile distendere eventuali crampi , alleviare il mal di schiena, curare temporaneamente una fastidiosa cervicale, la sciatica e molto altro ancora. Basta mettere infatti una pallina da tennis nel proprio bagaglio per avere sempre con sé un comodo aiuto contro fastidi e dolori fisici quando si parte per un viaggio.