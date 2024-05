Perché le bambine cominciano ad avere le prime mestruazioni sempre più in anticipo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'arrivo del primo ciclo mestruale è sempre un evento importante per una ragazzina e non solo per tutti i piccoli "inconvenienti" che genera: è il simbolo del fatto che ci si avvicina sempre di più all'età adulta. Non sorprende, dunque, che spesso la cosa venga affrontata tutt'altro che a cuor leggero, soprattutto quando succede in età precoce (prima dei 10 anni). Analizzando i dati degli ultimi anni, gli esperti del settore hanno notato che le nuove generazioni si ritrovano sempre più spesso a sperimentare questa esperienza con un certo anticipo rispetto alle teenager del passato. Il motivo potrebbe non essere casuale e addirittura esporrebbe a diversi rischi di salute: ecco cos'è stato scoperto.

Quando tende a comparire il primo ciclo nelle nuove generazioni

I ricercatori della TH Chan School of Public Health dell'Università di Harvard hanno condotto uno studio sulla regolarità del ciclo mestruale dagli anni '50 a oggi e, dopo aver messo a confronto i dati raccolti sulla base di 70.000 partecipanti, hanno notato una rilevante differenza tra le nuove generazioni e quelli del passato. I risultati sono stati pubblicati su JAMA Network Open: alle teenager contemporanee il primo ciclo arriva sempre più in anticipo, dunque in età precoce (tra gli 8 e i 10 anni), e come se non bastasse impiega anche più tempo a regolarizzarsi. Queste tendenze diventano ancora più evidenti nei gruppo appartenenti a minoranze razziali ed etniche e di status socioeconomico inferiore.

Cosa causa un ciclo precoce

Per quale motivo le bambine di oggi hanno sempre più spesso il ciclo "precoce"? Il fenomeno potrebbe essere associato a un elevato indice di massa corporea durante l'infanzia oppure a fattori ambientali come l’alimentazione e l'assunzione di microplastiche. La dottoressa Eve Feinberg, professore associato di ostetricia e ginecologia presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University di Chicago, ha spiegato che le mestruazioni sono un simbolo di vita, un modo per capire se il proprio corpo funziona regolarmente. Quando ritardano, compaiono troppo in anticipo o sono irregolari a lungo, potrebbero nascondere problemi fisici o psicosociali. Stando allo studio, le mestruazioni precoci potrebbero esporre più facilmente a malattie cardiovascolari e cancro all'utero, nonché a disagi psicologici, visto che potrebbero creare una disconnessione tra l'età della mente e quella del corpo.