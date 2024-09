video suggerito

Perché dormire fino a tardi nel weekend: recuperare le ore di sonno perse fa bene al cuore "Una dormita nel fine settimana non può sostituire una buona notte di sonno regolare, ma questo studio suggerisce che potrebbe ridurre il rischio di malattie".

A cura di Giusy Dente

Dopo un'intensa settimana di lavoro, in cui si finisce per dormire sempre troppo poco, tanti amano approfittare del weekend per recuperare il sonno perso e le ore di riposo mancanti, godendosi un po' di prolungato relax a letto. Secondo gli scienziati, dormire un po' di più in queste occasioni sarebbe un toccasana per la salute.

Cosa dimostra lo studio sul sonno

Recuperare nel weekend le ore di sonno perse durante la settimana potrebbe ridurre significativamente il rischio di infarti o ictus potenzialmente fatali. È quanto emerge da uno studio incentrato sul cosiddetto sonno "compensativo". Dormire fino a tardi nel weekend vedrebbe quindi il rischio di malattie cardiache ridursi di un quinto.

I ricercatori hanno utilizzato dati riguardanti oltre 90.000 britannici per esaminare la relazione tra il sonno extra durante il fine settimana e le malattie cardiache, nobilitando il recupero delle ore di sonno perse, che a quanto pare farebbe bene alla salute del cuore. Viceversa, una prolungata privazione del sonno può portare a obesità, perdita di memoria, diabete, malattie cardiache, instabilità, ridotta capacità di apprendimento, vulnerabilità. I dati sul sonno sono stati registrati tramite accelerometri per una media di circa 14 anni e poi confrontati con le cartelle cliniche dei soggetti interessati.

L'analisi, presentata al congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) a Londra, non ha evidenziato differenze tra uomini e donne. Lo studio ha suddiviso i partecipanti in quattro macro gruppi: coloro che recuperano poco o nulla del sonno perso durante la settimana, chi recupera al massimo 0,45 ore, chi recupera da 0,45 a 1,28 ore e infine il gruppo 4, quello con le persone che hanno il massimo numero di ore di sonno recuperate.

È emerso che coloro che avevano recuperato più ore di sonno nel weekend presentavano un rischio cardiaco ridotto del 19% rispetto a quelli del gruppo 1. Nel sottogruppo di pazienti con meno di 7 ore di sonno a notte, invece, quelli con il recupero di sonno maggiore nel weekend avevano un rischio cardiaco ridotto del 20%.

Il coautore Yanjun Song (che lavora presso lo State Key Laboratory di Pechino in Cina) ha affermato: "Un sonno compensatorio sufficiente è associato a un minor rischio di malattie cardiache. L'associazione diventa ancora più evidente tra gli individui che regolarmente dormono in modo inadeguato durante i giorni feriali".

Il coautore Zechen Liu ha aggiunto: "I nostri risultati dimostrano che, nella parte significativa della popolazione della società moderna che soffre di privazione del sonno, coloro che recuperano più sonno nei fine settimana hanno tassi significativamente più bassi di malattie cardiache rispetto a coloro che ne recuperano di meno".

Sebbene non sia chiaro esattamente in che modo il sonno apporti benefici al cuore, la ricerca suggerisce che un sonno disturbato sia associato a livelli più alti di una proteina chiamata CRP, che causa infiammazione. Dormire di più aiuterebbe proprio il cuore a recuperare e a proteggersi su più fronti.

Il professor James Leiper, direttore medico associato presso la British Heart Foundation, ha concluso: "Molti di noi non dormono abbastanza a causa del lavoro o degli impegni familiari e, sebbene una dormita nel fine settimana non possa sostituire una buona notte di sonno regolare, questo ampio studio suggerisce che potrebbe aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache. Sappiamo che la mancanza di sonno può influire sul nostro benessere generale e questa ricerca è un importante promemoria di quanto sia importante cercare di dormire almeno sette ore ogni notte. Attendiamo con ansia futuri studi per comprendere meglio in che modo i ritmi del sonno possono influire sul cuore e come possiamo adattare gli stili di vita moderni per contribuire a migliorare la nostra salute". Zero sensi di colpa, dunque, se la domenica mattina ci si alza più tardi del solito.