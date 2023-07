Pansessualità: l’orientamento fluido che guarda alla persona e non al genere Per capire cosa vuol dire pansessuale si deve ricorrere alla radice greca della parola pan che vuol dire tutto. Ne abbiamo parlato con il sessuologo Matteo Merigo.

Intervista a Dott. Matteo Merigo Psicoterapeuta e sessuologo

A cura di Francesca Parlato

Per spiegare cosa significa pansessuale partiamo dalla radice dei termini. Ci serve il greco. "Pan" è un aggettivo e vuol dire ‘Tutto". Pansessuale è colui o colei che può provare un'attrazione sessuale ma anche romantica, emotiva, sentimentale verso una persona a prescindere dal genere di appartenenza. "La persona pansessuale – spiega a Fanpage.it lo psicoterapeuta e sessuologo Matteo Merigo – Può essere attratta da individui di qualsiasi genere. Uomini, donne, persone non binarie, queer. Il nucleo centrale della pansessualità non è il genere, ma la persona e basta . Al pansessuale interessa la persona in quanto tale. Non è importante il genere".

Pansessuale e bisessuale: le differenze

Qualcuno potrebbe obiettare che non ci sono differenze tra pansessualità e bisessualità. In realtà però non tutto è come sembra. "C'è una differenza sostanziale: nella bisessualità c'è attrazione romantica, sentimentale e erotica verso entrambi i generi, di cui uno deve appartenere a quello del soggetto bisex. Nella pansessualità questo non c'è. Si supera il concetto di genere e soprattutto di binarismo". Dimentichiamo generi o etichette: il pansessuale guarda all'individuo. Se ne innamora, si sente attratto a prescindere da tutto.

Siamo più fluidi di quanto crediamo

Uomini, donne, queer, persone non binarie, la parola d'ordine è fluidità. "Anche se ci sembra un concetto estremamente moderno, quello della fluidità sessuale, in realtà non è così. Tutti noi siamo fluidi su alcuni argomenti – spiega Merigo – Ad esempio le fantasie sessuali che cambiano, evolvono nel corso degli anni. Il concetto di fluidità infatti non riguarda soltanto l'orientamento, è decisamente più esteso di quello che immaginiamo. Il pansessuale segue, cerca ciò che lo fa stare bene e la sua ricerca prescinde dal genere maschile o femminile o non binario o altro. Ma ricordiamo che la pansessualità non è una gara di fluidità. Semplicemente esistono realtà diverse, che magari non sono la nostra, ma esistono e meritano rispetto".