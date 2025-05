video suggerito

Mirtilli per il colesterolo, le fragole contro l'invecchiamento: le proprietà della frutta di primavera Tornano a colorarsi i banchi della frutta. Ricca di vitamine, dai poteri antiossidanti e in grado di migliorare la salute dell'intestino, ecco tutte le proprietà della frutta primaverile.

Intervista a Renata Bracale Professore Associato in Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi del Molise

A cura di Francesca Parlato

È finalmente quel momento dell'anno in cui i banchi del supermercato appaiono di nuovo colorati e sgargianti grazie alla frutta primaverile ed estiva, in particolare fragole e mirtilli contengono dei nutrienti preziosi per il nostro organismo. Sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di integrare nella propria dieta quotidiana almeno 5 porzioni tra frutta e verdura, e se in inverno questo obiettivo è difficile da raggiungere, in primavera e in estate, complici una maggiore varietà e un maggior bisogno di alimenti freschi, viste le temperature più calde, è più facile riuscire a seguire le indicazioni degli esperti. Possiamo consumare la frutta a colazione, con una centrifuga ad esempio, o aggiungendo i frutti rossi allo yogurt, oppure a merenda, durante lo spuntino del mattino o del pomeriggio, o ancora possiamo preparare delle insalate a base di verdura e frutta.

Fragole: una fonte di vitamina C

Se in inverno la nostra dose quotidiana di vitamina C la prendiamo dalle spremute d'arancia, in estate, la nostra fonte più preziosa è costituita dalle fragole. "Con 10 fragole riusciamo a coprire il fabbisogno giornaliero di vitamina C – spiega a Fanpage.it la nutrizionista Renata Bracale – E inoltre stimolano anche la produzione di collagene e aiutano a regolare e la glicemia". Il loro colore ci rivela poi la presenza di un'altra sostanza fondamentale per contrastare l'invecchiamento cellulare: le antocianine. "Si tratta di un vero super food: le fragole contengono flavonoidi, tra cui le antocianine che servono a contrastare l'invecchiamento cellulare e lo stress ossidativo". Possiamo mangiarle a colazione, da sole o abbinate a uno yogurt oppure per merenda. "Ne esistono tantissime varietà: sicuramente le fragoline di bosco sono ancora più ricche di antiossidanti di quelle coltivate e aiutano anche a tenere sotto controllo la pressione". Una curiosità: "Le fragole – dal punto di vista botanico – sono un falso frutto. Il frutto vero è in realtà il semino giallo, l'achenio".

Mirtilli: il superfood della primavera

Un altro prezioso amico che ritroviamo in primavera (ok surgelato lo troviamo tutto l'anno, ma di stagione è meglio) è il mirtillo. "Le sue proprietà sono praticamente infinite: antiossidante, astringente, vasoprotettore, antisettico, antivirale, riduce il colesterolo. È uno scrigno di benessere". Questi piccoli frutti dal colore scuro (come nelle fragole, rivelatore della presenza di antocianine e quindi di sostanze in grado di contrastare l'infiammazione) hanno pochissime calorie e sono indicati anche per le persone che hanno problemi di digestione poiché aiutano il corretto funzionamento intestinale. La quantità consigliata? Fino a 150 grammi al giorno.