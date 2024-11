video suggerito

Kalsarikännit: quando all'uscita si preferisce il relax sul divano bevendo vino in mutande Sabato sera in discoteca o in casa? I finlandesi non hanno dubbi: serve un po' di sano Kalsarikännit, il loro concetto di relax contro la frenesia moderna.

A cura di Giusy Dente

Ai weekend movimentati e alle nottati brave, c'è chi preferisce serate lente all'insegna del relax casalingo, dentro le mura domestiche, in sacrosanta solitudine. Un piccolo lusso da concedersi soprattutto al termine di una settimana di lavoro, quando di rimettere il naso fuori casa, di combattere coi mezzi pubblici, di fare file immense per entrare un ristorante non si ha alcuna voglia. Tutto ciò che si brama è un buon libro, un divano, una serie tv e una coperta di pile. I finlandesi, che hanno particolarmente a cuore questo stile di vita, hanno coniato un termine apposta, che lo descrive nello specifico.

Una parola difficile per un concetto semplice

La pronuncia può mettere in difficoltà, ma la parola finlandese "Kalsarikännit" nasconde in realtà un significato ben più facile. Con poche lettere, i finlandesi hanno voluto esprimere un concetto preciso: quella sensazione di relax e pace interiore che si prova quando si ha un calice di vino in mano e si è soli in casa, comodamente sdraiati sul divano rigorosamente in mutande, con nessuna voglia di uscire. Uno stato di grazia e beatitudine insomma, la sintesi del dolce far niente.

Kalsarikännit è l'unione di due parole: kalsarit che significa "mutande" e känni che si traduce in "ubriachezza" (ovviamente non molesta). Letteralmente, quindi, significa ubriacarsi in mutande, ma il concetto per estensione vuole intendere godersi il tempo libero in solitudine, prendendosi cura di sé con piccoli gesti significativi, che possono scaldare il cuore.

Sì, è forse uno scenario poco rock'n'roll che offre ben poco da raccontare il giorno dopo agli amici. Quindi se si è alla ricerca di resoconti stuzzicanti, per movimentare un po' il lunedì in ufficio, non è esattamente la situazione ideale! È però esattamente ciò di cui si ha bisogno a volte per staccare realmente la spina da tutto e tutti. Il Kalsarikännit così gettonato a Helsinki è decisamente informale: è un modo per godersi la solitudine e il relax assoluto, per fare del bene al corpo e alla mente.

Consiste nello starsene a casa in intimo (o comunque con un abbigliamento estremamente comodo e confortevole) svolgendo solo le attività strettamente necessarie, dedicandosi a piccoli piaceri come un libro, un film, un videogioco, gli album di fotografie, l'uncinetto e persino i video stupidi di TikTok. Il massimo dell'audacia che ci si può concedere è un buon calice di vino, che in questa atmosfera rilassata ci sta particolarmente bene.

In Finlandia è così diffuso questo rituale da essere riportato persino sul sito ufficiale dedicato alla cultura finlandese prodotto dal Ministero degli Affari Esteri. Uno dei primi a parlarne è stato Miska Rantanen nel libro Päntsdrunk: Kalsarikänni, The Finnish Path to Relaxation che spiega appunto quanto nella società odierna ci sia bisogno di momenti di benessere come questo, momenti di vita lenta, nella tranquillità di casa, lontano da ogni forma di caos. Unica regola della serata finnish style: vale tutto, ma è rigorosamente vietato rispondere alle mail di lavoro.