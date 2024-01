Il momento migliore per tagliare i capelli: bisogna seguire il calendario lunare? Il parere della tricologa In molti sono convinti che il calendario lunare influisca sulla crescita dei capelli. È davvero cosi? Lo abbiamo chiesto a una tricologa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Fiorella Bini Dermatologa e tricologa, presidente della SiTri, Società Italiana di Tricologia

Seguire il calendario lunare significa sapere qual è il momento perfetto per tagliare i capelli. O almeno la pensa così chi è convinto che la luna sia in grado di influenzare uomo e natura, condizionando non solo le maree ma anche la crescita (e la salute) della chioma. Ne abbiamo parlato con Fiorella Bini, dermatologa tricologa e Presidente della Società Italiana di Tricologia S.I.Tri..

Crescita dei capelli: il calendario lunare influenza le nostre chiome?

“Quella del calendario lunare e dell’influenza sulla crescita dei capelli è a cavallo tra credenza popolare e un fatto concreto. È innegabile che come esseri viventi facciamo parte del pianeta e sappiamo bene quanto le fasi lunari influenzino l’ambiente e le maree. Sicuramente anche un po’ noi – spiega la tricologa – Nonostante ci sia un fondo di verità, continuare ad affidarsi al calendario lunare per prenotare dal parrucchiere è un po’ anacronistico, oltre che un’ulteriore complicazione a una vita già piena di impegni”. Se non è la luna, quali sono i fattori che influiscono sulla crescita dei capelli? “Adottare uno stile di vita e un’alimentazione sana è sicuramente molto importante – aggiunge la dottoressa Bini – Lo stress, il fumo e l’alcool, una alimentazione ricca di cibi spazzatura non aiutano la salute dei follicoli. Anche lo stato del cuoio capelluto è fondamentale per aver una chioma sana, in particolare l’igiene: lavare bene i capelli, eliminando tossine e forfora, aiuta a creare un buon terreno per farli crescere forti, in media circa un centimetro al mese”.

Crescita dei capelli: quali sono i rimedi più efficaci?

Un’idea molto diffusa sui social, in particolare su TikTok, è che lo scrub sia un passaggio chiave per stimolare la crescita dei capelli. “Non è una pratica scorretta ma non è valida per tutti indifferentemente, anzi. Può essere molto utile nei casi di una cute ispessita o in cui è presente forfora – chiarisce la dottoressa – ma in presenza di un cuoio capelluto sensibile, irritato o infiammato può essere controproducente. Oltre a valutare se lo scrub sia necessario o meno, è poi molto importante usare i prodotti giusti, sia dal punto di vista qualitativo (ossia il tipo di sostanze impiegate), che quantitativo (cioè la frequenza con cui effettuare lo scrub). Bisogna calibrare tutto seguendo le indicazioni di un medico esperto in materia”. Ci sono molti dubbi riguardo all’efficacia di vitamine e integratori o sulla scelta dei prodotti più adeguati per la crescita dei capelli. “Le lozioni da applicare contengono vitamine, aminoacidi e sostanze che danno energia al follicolo. Possono essere sufficienti in caso di una semplice caduta stagionale o se non ci sono particolati patologie: diversamente è necessario ricorrere a lozioni contenenti sostanze farmacologiche – conclude la dott.ssa Bini – Un’altra precisazione deve essere fatta per gli integratori. Ricorrere a essi se non c’è una carenza vera e propria può essere inutile, addirittura l’eccesso di vitamine così come la loro carenza può essere svantaggioso. Gli integratori devono essere assunti dopo aver valutato la reale necessità attraverso analisi del sangue e in quantità adeguata, dietro prescrizione medica ”.

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.