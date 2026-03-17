I cotton fioc fanno davvero male? L’otorino spiega come pulire correttamente l’orecchio per evitare danni

I cotton fioc vengono usati quotidianamente da molte persone, che non conoscono la vera portata dei rischi legati a questa pratica: un otorino spiega a Fanpage.it perché bisogna evitarli e quali metodi di lavaggio alternativi sarebbe meglio attuare.

C’è un gesto quotidiano, in parte automatico, quasi rassicurante, che milioni di persone compiono senza pensarci troppo appena uscite dalla doccia o prima di iniziare la giornata. Il cotton fioc, associato all’idea di pulizia e cura di sé, è entrato da tempo nelle abitudini più radicate. Eppure, proprio quando crediamo di fare qualcosa di utile, potremmo in realtà compromettere un equilibrio delicato e fisiologico. L’orecchio, infatti, non è una cavità da ripulire ma un sistema complesso, dotato di meccanismi naturali di difesa e autopulizia spesso sottovalutati, e intervenire senza conoscerli significa rischiare di alterarne il funzionamento, con conseguenze che vanno ben oltre un semplice fastidio. Ne abbiamo parlato con Graziano Zerbini, responsabile di Otorinolaringoiatria in Humanitas Castelli a Bergamo, che ha spiegato a Fanpage perché l’uso dei cotton fioc non solo è inutile, ma può rivelarsi dannoso, e quali sono invece le pratiche corrette per prendersi cura dell’igiene auricolare.

Molte persone usano i cotton fioc per rimuovere il cerume e pulire le orecchie. Ma sono davvero dannosi oppure possono essere usati in modo sicuro?

I cotton fioc rappresentano uno degli errori più comuni e radicati nell’igiene quotidiana. Il problema fondamentale è che il condotto uditivo non è un tubo aperto da ripulire meccanicamente: è un sistema biologico dotato di un efficiente meccanismo di autopulizia, basato sulla migrazione epiteliale del cerume dall’interno verso l’esterno. Quando introduciamo un cotton fioc, non rimuoviamo il cerume, ma lo spingiamo più in profondità, compattandolo progressivamente contro il timpano. Oltre a questo, le fibre possono irritare la cute del condotto, alterare il pH locale e predisporre a infezioni. Non esiste un modo davvero sicuro di usarli all’interno dell’orecchio.

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Il cerume viene spesso percepito come qualcosa di sporco da eliminare. In realtà che funzione ha per la salute dell’orecchio?

È una percezione completamente errata, figlia di un’estetica mal applicata alla fisiologia. Il cerume, tecnicamente detto cerumen, è una sostanza prodotta dalle ghiandole sebacee e ceruminose del condotto uditivo esterno, e svolge ruoli protettivi di primaria importanza. Ha proprietà antibatteriche e antifungine documentate, mantiene un pH acido che inibisce la crescita di patogeni, lubrifica la cute del condotto prevenendone la secchezza e le microlesioni, e funge da filtro fisico contro polvere, insetti e corpi estranei. Eliminarlo sistematicamente non rende l’orecchio più pulito: lo rende più vulnerabile. Un orecchio con un normale strato di cerume è, a tutti gli effetti, un orecchio protetto.

Quali sono i rischi più comuni legati all’uso dei cotton fioc?

Il rischio più frequente e sottovalutato è proprio la formazione di tappi ceruminosi da compattamento: il cerume, invece di migrare naturalmente verso l’esterno, viene progressivamente spinto in profondità fino a ostruire il condotto. Ma i rischi non si fermano qui. Le microlesioni della cute del condotto sono molto comuni e aprono la porta alle otiti esterne batteriche o fungine, condizioni dolorose e a volte ostinate da trattare. Nei casi più gravi, meno frequenti, si può arrivare alla perforazione timpanica, con conseguente calo uditivo, acufeni e rischio di otite media, ma anche deficit uditivi permanenti associati a patologie vestibolari. Danni del tutto sproporzionati rispetto al beneficio percepito di avere le orecchie pulite.

Come ci si dovrebbe pulire correttamente le orecchie nella vita quotidiana?

La risposta è più semplice di quanto si pensi, e spesso delude chi si aspetta un protocollo articolato: per un orecchio sano, è sufficiente detergere il padiglione auricolare, ovvero la parte esterna, quella visibile, e l’imbocco del condotto con un panno morbido durante la doccia quotidiana. Nulla deve essere introdotto all’interno del condotto uditivo. L’acqua della doccia che entra naturalmente è già sufficiente ad ammorbidire il cerume superficiale, che poi fuoriesce spontaneamente grazie al meccanismo di autopulizia. Meno si interviene, meglio funziona il sistema. È un concetto difficile da accettare in una cultura che associa la pulizia all’azione, ma è esattamente quello che ci insegna la fisiologia.

Esistono metodi alternativi e sicuri per rimuovere il cerume? Quando sono indicati?

Sì, esistono e sono efficaci se usati correttamente. Gli spray auricolari a base di acqua di mare isotonica, soluzione fisiologica o sostanze emollienti come glicerina, olio di mandorle o carboglicerina hanno lo scopo di ammorbidire il cerume e facilitarne la fuoriuscita naturale. Sono utili come prevenzione nei soggetti che tendono a produrre cerume più secco e compatto. Quando invece si è già formato un tappo sintomatico, il metodo più utilizzato è il lavaggio auricolare con siringa o irrigatore, che va però eseguito o supervisionato da personale sanitario. È una procedura semplice ma non priva di rischi se eseguita in modo improprio, ed è assolutamente controindicata in caso di perforazione timpanica, storia di otochirurgia o otiti croniche. In questi casi è necessario rivolgersi allo specialista per una rimozione strumentale in sicurezza.

Come si fa a capire se si ha un tappo di cerume e quando è il caso di rivolgersi a un medico?

Il tappo ceruminoso ha una sintomatologia abbastanza caratteristica: il paziente riferisce una sensazione di ovattamento o di orecchio chiuso, un calo uditivo improvviso, spesso dopo il contatto con l’acqua, che fa gonfiare il cerume, ovvero acufeni, e talvolta una lieve sensazione di pressione o pienezza auricolare. Occasionalmente possono comparire vertigini lievi legate alla stimolazione del nervo vago. Il medico di base è il primo riferimento: con un semplice otoscopio può confermare la diagnosi e procedere al lavaggio o indirizzare allo specialista. È opportuno non rimandare quando i sintomi sono persistenti, quando il lavaggio domiciliare non ha sortito effetto o quando compaiono dolore, secrezioni o vertigini importanti. In questi casi l’automedicazione rischia di peggiorare la situazione.

Ci sono categorie di persone che dovrebbero prestare più attenzione all’igiene delle orecchie?

Assolutamente sì, ed è un aspetto spesso trascurato. I bambini hanno un condotto uditivo più stretto e una cute più delicata: qualsiasi manovra di pulizia va eseguita dal pediatra o dall’otorinolaringoiatra, mai improvvisata dai genitori con cotton fioc, essendo ancor più esposti all’evento traumatico. Gli anziani producono un cerume tendenzialmente più secco e il meccanismo di autopulizia si fa meno efficiente con l’età: i tappi sono molto più frequenti in questa fascia e possono contribuire in modo significativo al deterioramento uditivo. Chi usa auricolari in modo prolungato, abitudine sempre più diffusa tra i giovani, o porta apparecchi acustici ostacola meccanicamente la migrazione del cerume, con rischio di accumulo progressivo. Anche i soggetti con storia di otiti ricorrenti o interventi chirurgici sull’orecchio meritano controlli otoscopici periodici. Per tutte queste categorie, una visita annuale dall’otorinolaringoiatra può fare davvero la differenza.