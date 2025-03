video suggerito

I conflitti internazionali possono condizionare il nostro sonno: come ridurre ansia e stress L’attuale situazione internazionale si fa sempre più tesa, tra conflitti, inflazione e aumento delle tensioni geopolitiche: questo può impattare sul sonno, provocando ansia e stress. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il futuro dell'Ucraina, i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza e l'interruzione della tregua, le turbolenze del mercato azionario e l'aumento dei prezzi: sono tanti i fattori legati alla politica internazionale e alla situazione economica che possono acuire l'ansia e la sensazione di incertezza. Lo stress può impattare sul sonno, portando all'insonnia e a una generale difficoltà a rimanere svegli o ad addormentarsi. Ecco come impatta sulla nostra salute e come possiamo ridurre questa sensazione di tensione.

Le conseguenze dello stress sul sonno

"Ognuno di noi ha una soglia specifica per l'insonnia, e a volte i fattori precipitanti possono superare la soglia e non riuscire a dormire. I fattori di stress possono essere personali, professionali, ambientali e persino politicii", ha dichiarato la dottoressa Ana Krieger, ricercatrice e docente di medicina clinica presso i Dipartimenti di Medicina, Neurologia e Medicina genetica del Weill Cornell Medical College di New York. I casi di insonnia sono sempre aumentati durante i precedenti conflitti politici e sociali, ha dichiarato Michelle Drerup, psicologa della clinica per i disturbi del sonno della Cleveland Clinic in Ohio. "Spesso si tratta di persone vulnerabili o di persone che hanno già riscontrato difficoltà emotive".

Secondo Krieger, le persone che riescono a dormire bene possono essere più immuni agli effetti dello stress sul loro riposo notturno. Per le persone che hanno difficoltà ad addormentarsi o per quelle che hanno un sonno frammentato, lo stress continuo causato dalle notizie può trasformare l'occasionale cattiva notte di sonno in un vero problema.

Anche l'età è un fattore di rischio: gli adulti più anziani possono già avere problemi di sonno a causa di problemi di salute esistenti, farmaci e dolore cronico, e quindi possono essere particolarmente sensibili allo stress aggiuntivo. Anche le donne hanno tassi di insonnia più elevati rispetto agli uomini, così come le persone con membri della famiglia che soffrono di insonnia, ha detto Drerup. "C'è una predisposizione genetica. Se cresco in un ambiente in cui i miei genitori sono svegli fino a tardi, questo avrà potenzialmente un impatto sul mio ritmo del sonno. La storia familiare per quanto riguarda ansia e problemi di salute mentale può avere un impatto notevole".

Come migliorare il sonno durante la notte

Ci sono però una serie di meccanismi per evitare di peggiorare l'insonnia: per esempio, evitate di controllare il telefono se vi svegliate durante la notte. In questo modo si invia un messaggio al cervello che spegne la melatonina, l'ormone che innesca la sonnolenza. Mangiare durante la notte può provocare bruciori di stomaco, indigestione e reflusso acido, che possono disturbare il sonno. Fare esercizio fisico nel cuore della notte aumenta la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e gli ormoni dello stress, che possono far deragliare i tentativi di addormentarsi.

Uno dei comportamenti peggiori che una persona che soffre di insonnia occasionale può mettere in atto è quello di agitarsi, afferma la dottoressa Elizabeth Klerman, professore di neurologia presso la Divisione di Medicina del Sonno della Harvard Medical School. Agitarsi perché non si riesce più a dormire è una reazione normale.

Altre cose da evitare sono l'alcol prima di dormire, l'assunzione di troppa caffeina durante il gorno. "Quando le persone iniziano a soffrire di insonnia, possono fissarsi su questo aspetto, che diventa una grande fonte di ansia. Può diventare un circolo vizioso in cui l'ansia per il sonno è la cosa principale che alimenta il problema del sonno".