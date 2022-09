Gwyneth Paltrow festeggia 50 anni in bikini: “Accetto il mio corpo, la pelle flaccida, le rughe” “Accetto il mio corpo, lascio andare il bisogno di apparire perfetta. Accetto la mia umanità”: Gwyneth Paltrow celebra i 50 anni e le sue nuove consapevolezze.

A cura di Giusy Dente

Il vista dell'imminente compleanno, Gwyneth Paltrow si è guardata indietro e ha ripercorso con la mente alcune tappe della sua vita. Il 27 settembre compirà 50 anni e con i suoi fan ha condiviso un lungo pensiero sul suo blog Goop, circa questo traguardo e ciò che rappresenta per lei. Si è rivista figlia, alle prese coi 50 anni dei suoi genitori, si è rivista madre (di Apple e Moses avuti dall'ex marito Chris Martin) ma ha pensato anche in sé come donna. Il tempo l'ha inevitabilmente cambiata, dentro e fuori, ma ha stabilito con lui un rapporto sereno: è in pace con se stessa e la sua età.

Gwyneth Paltrow (2020)

La parola chiave di Gwyneth Paltrow: accettazione

Messa da parte la lunga e soddisfacente carriera di attrice, Gwyneth Paltrow è oggi un'imprenditrice di successo. Il suo blog Goop negli anni è cresciuto e si è espanso, diventando un'attività che tratta il mondo del benessere a 360 gradi. Il brand propone integratori, creme per il viso, makeup, utensili per la cucina e non sono mancati prodotti che hanno creato dibattito e fatto discutere, come la candela al profumo di mutandine e il vibratore per sfatare i tabù sulla masturbazione femminile.

Gwyneth Paltrow (2020)

Al mondo Goop è stata dedicata anche una serie Netflix, in cui puntata dopo puntata la Paltrow fornisce consigli per stare bene con se stessi e prendersi cura di sé. Oggi, alla soglia dei 50 anni, il consiglio che si sente di dare è solo uno: accettarsi. Lei lo ha fatto, lasciando andare una serie di stereotipi e di obblighi a cui in gioventù cedeva più facilmente, forse per l'ossessione di piacere a tutti i costi, per l'ossessione di apparire perfetta: "Ho un mantra che inserisco in quei pensieri sconsiderati che cercano di farmi deragliare: accettazione".

Gwyneth Paltrow (2021)

Gwyneth Paltrow in pace col suo corpo e i suoi anni

L'imprenditrice si è detta concentratissima sul presente e sul futuro. Sa di aver sbagliato in passato, ma non si sofferma su ciò che è stato, preferendo proiettarsi a tutto ciò che ancora deve venire: "I rimpianti e gli errori possono fungere da impalcatura per ciò che d'ora in poi costruirò". Per esempio vuole essere una buona madre per Apple e Moses: vuole essere un esempio e insegnare loro il valore dell'accettazione.

Gwyneth Paltrow (2022)

Consapevole di non essere più quella di 20 anni fa, la quasi 50enne non è in lotta contro il tempo e contro gli inevitabili cambiamenti fisici: "Accetto i segni, la pelle flaccida, le rughe. Accetto il mio corpo e lascio andare il bisogno di essere perfetta, apparire perfetta: sfido la gravità, sfido la logica, sfido l'umanità. Accetto la mia umanità".