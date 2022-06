Una candela al profumo di mutandine per celebrare il potere delle donne: “Le vagine sono belle” Dalla collaborazione tra Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian nasce la candela “This Smells Like My Pooshy”. Ma è molto più di una candela: è una provocazione, è un inno all’empowerment femminile..

A cura di Giusy Dente

Ricordate la candela al profumo di vagina e quella al profumo di orgasmo? Sono state due delle trovate più chiacchierate di Gwyneth Paltrow. L'attrice da tempo ha abbandonato Hollywood e si è reinventata con successo imprenditrice. Quella che in origine era una semplice newsletter settimanale dedicata al tema del benessere è poi diventata un blog, poi si è trasformata in un e-commerce e infine in una catena di negozi. Di recente al mondo Goop è stata dedicata anche una mini serie Netflix, in cui puntata dopo puntata la 49enne dà consigli alla sua community su come prendersi cura di sé. I prodotti Goop sono pensati appositamente per questo: il brand propone integratori, creme per il viso, makeup ma anche utensili per la cucina. Di recente ha aggiunto alla gamma del brand anche dei vibratori, per focalizzarsi sul piacere femminile e aiutare le donne ad appropriarsi con consapevolezza del proprio corpo e a liberarsi di vecchi tabù legati alla masturbazione. La new entry in casa Goop è un'altra candela, ma in realtà per chi l'ha prodotta è molto di più: è un inno all'empowerment femminile. Gwyneth Paltrow l'ha realizzata assieme a Kourtney Kardashian, fondatrice della piattaforma Poosh, anch'essa dedicata al benessere.

Gwyneth Paltrow fondatrice di Goop

La provocazione di Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian

Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian hanno collaborato per creare una candela in edizione limitata: si chiama This Smells Like My Pooshy. La traduzione del termine può essere resa in italiano in diversi modi, ma appartiene allo slang ed è difficilmente riconducibile a una sola parola della nostra lingua: fa riferimento agli slip femminili, ma anche all'atto sessuale. Sul sito ufficiale di Goop è in vendita a 75 dollari (circa 70 euro): il suo profumo sensuale e inebriante richiama latte di cocco tahitiano, burro di gardenia, legno di sandalo. Insomma, note calde e avvolgenti e non poteva essere altrimenti, visto che il nome del prodotto richiama la sfera sessuale. Il prodotto è stato realizzato con uno scopo ben preciso: provocare.

Kourtney Kardashian fondatrice di Poosh

Una candela per l'empowerment femminile

L'intento è portare l'attenzione sulla sfera sessuale femminile, su quel costante senso di colpa e vergogna con cui le donne l'hanno sempre vissuta: "Le vagine sono belle e potenti, non sono nulla di cui vergognarsi, né dovrebbero essere violate in ogni caso. Gli orgasmi dovrebbero essere avuti da tutti in egual misura, fanno bene alla nostra salute, al nostro sonno, al nostro umore e al nostro corpo" ha scritto la Paltrow. Da paladina dell'empowerment femminile, il desiderio è quello che le donne prendano consapevolezza del loro valore, del loro potere, della loro forza, che smettano di sentirsi subalterne e che si emancipino dalla società maschilista, dal patriarcato.

in foto: candela This Smells Like My Pooshy

L'attrice ha identificato come possibile soluzione un'alleanza al femminile, per cominciare, una maggiore collaborazione tra donne: proprio come ha fatto lei con la Kardashian, insomma. "Quando riconosciamo il lavoro, la passione e i sogni di un'altra donna e ci sentiamo parte di essi, quando ce ne lasciamo ispirare, ci connettiamo alle energie dell'infinito. E in quel campo ogni donna ha modo di creare la carriera, gli affari, il matrimonio, il successo che desidera per se stessa. È tutto pronto per essere preso e nessuno può portartelo via" ha concluso la 49enne.