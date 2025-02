video suggerito

Cos'è la FOBO e perché ci impedisce di prendere decisioni nella vita La FOBO, come la FOMO, è una sensazione che condiziona involontariamente le nostre giornate e può rendere più difficile scegliere tra varie opzioni, soprattutto quando è necessario prendere una decisione.

A cura di Arianna Colzi

Dopo la FOMO e la JOMO, arriva la FOBO. Sembra uno scioglilingua ma queste espressioni, che raccontano molto delle nostre paure nel mondo contemporaneo, sono perfette per descrivere sensazioni che ci troviamo a fronteggiare ogni giorno. La Fomo è la Fear of Missing Out (la "paura di perdersi qualcosa") mentre la JOMO è "joy of missing out", ossia la gioia di perdersi le cose. Meno persone, però, conoscono la FOBO. Scopriamo cos'è e perché parla della nostra paura di scegliere.

Cos'è e come si supera la FOBO

Ogni giorno siamo circondati dalla possibilità (e dal privilegio) di poter scegliere tra tantissime opzioni a nostra disposizione. Spesso, però, l'ampio numero di opzioni può paralizzarci o comunque rendere più complesso prendere una decisione. La FOBO, fear of a better option, è la paura dell'opzione migliore: a coniare la definizione di questo acronimo che rappresenta un vero e proprio fenomeno sociale è Patrick McGinnis, lo stesso autore dell'acronimo FOMO, che ha coniato i due termini più di 15 anni fa in un saggio pubblicato per l'Harvard Business School. La FOBO è l'ansia che arrivi qualcosa di meglio e che dunque rende difficile impegnarsi a prendere determinate scelte.

Come si legge in un articolo dell'Huffington Post: "Che si tratti di scegliere qualcosa dal menu di un ristorante, di scegliere un luogo di vacanza o, nei casi più gravi, di decidere un partner di vita, la FOBO prospera sulla domanda: “E se ci fosse qualcosa di ancora migliore là fuori?”". In sostanza, si hanno più paura dei rischi e e prima di prendere una decisione si trascorrono ore tra riflessioni e procrastinazioni. Si tratta di una "paralisi da analisi", poiché le persone tirano per le lunghe il processo di scelta ed esitano a impegnarsi. Ad acuire la sensazione di FOBO contribuiscono, per esempio nella sfera sentimentale, le app di dating, che ci fanno continuare a scrollare, procrastinando l'accettare un appuntamento o l'intraprendere una storia perché si pensa che là fuori potrebbe esserci qualcuno di migliore per noi.

Ma la vita non è un'app di dating: "Le persone che soffrono di FOBO tendono ad allontanare amici, famiglie, colleghi e potenziali partner romantici, perché alla fine perdono la fiducia nel fatto che prenderanno davvero una decisione. Quando tratti la tua vita come un feed di Tinder, scorrendo con sconsiderato abbandono senza mai impegnarti, mandi un messaggio chiaro e inequivocabile a tutti gli altri: sei l'ultimo dei ritardatari", ha spiegato McGinnis.

"La FOBO è un problema serio che può infliggere danni molto più gravi della FOMO. A differenza della FOMO, che è in gran parte una lotta interiore che danneggia soprattutto voi stessi, i costi della FOBO non sono sostenuti solo da voi, ma vengono imposti anche a chi vi circonda", precisa McGinnis.

La FOBO, come abbiamo anticipato, può diventare un problema soprattutto per le persone che vivono una vita privilegiata e hanno accesso a maggiori opportunità. Tuttavia, chiunque può sperimentarla in qualche misura. Per esempio, può distruggere le cose che un tempo erano fonte di gioia. Magari vi piaceva leggere i romanzi, ma il fatto di non riuscire a scegliere il prossimo libro vi toglie il piacere dell'esperienza.

Come affrontare la FOBO?

Per contrastare la FOBO, il primo step è cambiare il nostro approccio riguardo le scelte. Piuttosto che considerare le altre opzioni come necessariamente migliori, alcuni esperti consigliano di provare a considerarle semplicemente come diverse. "Questa prospettiva può incoraggiarvi a prendere decisioni e ad assumerle, invece di aspettare qualcosa di meglio. E ricordate che potete sempre cambiare e adattarvi in futuro, quando emergono nuove opzioni", racconta Patricia Dixon, psicologa, all'Huffington Post.

Dixon ha anche sottolineato il ruolo dei social media nell'aumentare la FOBO, promuovendo una cultura di continui confronti e la sensazione che ci siano sempre infinite opzioni migliori. Se avete la sensazione che l'ansia e lo stress legati alla FOBO stiano consumando la vostra vita, prendete in considerazione la possibilità di chiedere il sostegno di un professionista.

Un piccolo consiglio da attuare nel quotidiano, invece, consiste nel coinvolgere altre persone di cui ci si fida per prendere una decisione al vostro fianco, ponderando anche i pro e i contro delle alternative, anche considerando che tante decisioni che prendiamo non sono permanenti.