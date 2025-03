video suggerito

Cos'è il SoulCycle e perché è l'allenamento più richiesto del momento Avete mai sentito parlare di SoulCycle? Ecco in cosa consiste questa disciplina Made in Usa che sta spopolando anche nel nostro paese.

A cura di Valeria Paglionico

Praticare attività fisica in modo regola è il segreto per rimanere in forma e in salute ma come fare per essere costanti? Per evitare di abbandonare gli allenamenti a pochi mesi dall'inizio, basta semplicemente puntare su uno sport che stimola e appassiona. Tutti coloro che sono alla continua ricerca di nuove esperienze anche in questo settore saranno lieti di sapere che è arrivato il SoulCycle, una disciplina Made in Usa destinata a diventare di tendenza anche nel nostro paese. In cosa consiste e per quale motivo è l'ideale per connettere corpo e mente?

Cos'è il SoulCycle

Il SoulCycle è una disciplina nata negli Stati Uniti grazie a Elizabeth Cutler e Julie Rice, due giovani mamme appassionate di fitness che hanno reinterpretato a modo loro il classico spinning, dando vita a un allenamento indoor adatto a tutti. Per praticarlo è necessaria una bici da spinning e alcuni manubri tra gli 0,5 e i 3 kg. Se da un lato la pedalata tonifica le gambe, dall'altro i pesi vanno usati per rafforzare la parte superiore del corpo (dunque si fanno alzate laterali per le spalle, curl per i bicipiti, distensioni e pettorali). I movimenti vengono svolti in forma di circuito, dunque senza pause, per essere precisi si alternano 10-15 minuti di pedalata a 10-15 minuti di allenamento per le braccia.

Quali sono gli effetti degli allenamenti

I singoli workout durano 45-50 minuti e sono sempre a ritmo di musica. A seconda del beat che si sceglie, l'esercizio sarà più o meno spinto oppure più o meno rilassante. Di solito si inizia con una melodia lenta per il riscaldamento, poi si continua con qualcosa di più deciso per rafforzare i muscoli. Essenziali, inoltre, sono anche le luci soffuse e le candele profumate, l'ideale per scaricare ogni forma di stress. Quante calorie si bruciano con un allenamento simile? Tra le 500 e le 700. Al di là dell'esercizio fisico in sé, il SoulCycle ha l'obiettivo di creare una connessione tra corpo e mente, favorendo il rilassamento, la concentrazione e la respirazione.