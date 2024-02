Cos’è e a cosa serve l’alga nori che Dargen D’Amico mangia prima di cantare a Sanremo Cosa fa Dargen D’Amico per essere sempre energico sul palco di Sanremo 2024? Prima di esibirsi mangia qualche alga nori: ecco i benefici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Partecipare al Festival di Sanremo significa ritrovarsi in un vero e proprio "frullatore" di pressione e stress per una intera settimana: durante i giorni dell'evento gli artisti in gara non solo "spendono" tutte le loro energie sul palco durante le performance ma dormono anche pochissimo tra prove e interviste. Non sorprende, dunque, che provino diversi rimedi, anche super originali, per rilassarsi al massimo e ricaricarsi in vista del gran finale. Se da un lato c'è chi si affida a portafortuna e riti scaramantici, dall'altro ci sono altri cantanti che scelgono di prendersi cura del loro benessere: ecco cosa fa, ad esempio, Dargen D'Amico.

Cosa fa Dargen D'Amico prima delle esibizioni

Dargen D'Amico è tra i grandi protagonisti di Sanremo 2024, al quale partecipa con una delle canzoni più discusse di questa edizione, l'inedito intitolato Onda Alta.

Dargen in Moschino

A ogni performance riesce a sorprendere con degli outfit davvero sopra le righe ma la cosa che in pochi immaginano è che sono scelti tutt'altro che a caso: ogni suo accessorio nasconde un profondo significato simbolico, dalla giacca ricoperta di orsetti ai sabot arancioni con le borchie, fino ad arrivare al completo sfumato sui toni del blu. Come fa a rimanere tanto concentrato in questa settimana "di follia"? In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che prima di cantare mangia sempre delle alghe nori.

Dargen D'Amico in Moschino

I benefici dell'alga nori

Cosa sono le alghe nori? Considerate un vero e proprio superfood dai nutrizionisti, sono diventate "note" perché nella loro versione essiccata vengono usate per avvolgere i sushi roll. Si tratta di una particolare alga rossa molto diffusa in Giappone: è ricca di iodio, antiossidanti, acidi grassi omega-3 ed è povera di calorie. Favorisce la funzione tiroidea, riduce il rischio di malattie cardiache, allevia le infiammazioni e stimola la rigenerazione della pelle. Dopo la si può acquistare? Nei negozi di alimenti biologici oppure online, dove è disponibile in forma di sfoglia disidratata o di snack. La si può abbinare ai piatti a base di sushi ma è perfetta anche per essere mangiata al naturale o al massimo con dell'olio di sesamo.

Alga nori