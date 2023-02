Vuoi il colore di capelli di Kate Middleton? La sfumatura esatta è la tendenza dell’inverno 2023 Se state meditando di andare dal parrucchiere con una foto di Kate Middleton chiedendo lo stesso esatto punto di castano, abbiamo un’ottima notizia per voi.

A cura di Beatrice Manca

I look della principessa di Galles Kate Middleton sono sempre sotto i riflettori: sappiamo ogni dettaglio di ciò che indossa, dai celebri cappotti agli orecchini. Molti dei suoi abiti finiscono puntualmente sold out dopo ogni sua apparizione, tanto che nel mondo della moda si parla di "effetto Kate Middleton". Adesso potremmo assistere a qualcosa di molto simile anche per quando riguarda i capelli: quanti di noi hanno desiderato una chioma folta e lucente come quella della principessa?

Kate Middleton cambia colore ai capelli

Kate Middleton è naturalmente castana e nel corso degli anni l'abbiamo vista sfoggiare riflessi prima dorati e poi ramati, molto caldi, seguendo il flusso delle tendenze. Nelle ultime apparizioni pubbliche ha sfoggiato un nuovo colore, più intenso e scuro, un castano cioccolato che quest'inverno ha conquistato le star. Se state meditando di andare dal parrucchiere con una foto di Kate Middleton chiedendo lo stesso esatto punto di castano, abbiamo un'ottima notizia per voi: la sfumatura si chiama Mocha Chocolate, e già nel nome richiama le tonalità intense e morbide del caffé e del cioccolato.

Il castano Mocha Chocolate di Kate Middleton

Il Mocha Chocolate è il colore di capelli che piace alle star

Il castano Mocha Chocolate è la tonalità del momento: un marrone intenso dai riflessi freddi color cioccolato. Sta bene a tutte, è molto naturale e valorizza gli incarnati più chiari. La prova? Spopola tra le star, da Emily Ratajkowski a Bella Hadid, fino a Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn Beckham ora modella per GCDS. Se prima molte chiome scure tendevano ad alleggerire il colore per avvicinarsi alle tonalità del biondo, ora la tendenza è esattamente l'opposto: se siete indecise sul colore, il castano scuro freddo è la nuance su cui puntare!

