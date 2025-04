video suggerito

Tendenze trucco Primavera/Estate 2025 viste alle sfilate: ombretti pastello e labbra fucsia I beauty look della Primavera/Estate 2025 sono all'insegna della naturalezza, con assoluti protagonisti i colori delicati, le romantiche nuances pastello. Ma non mancano tocchi più decisi, come i mascara neon e l'eyeliner marcato.

A cura di Giusy Dente

Luisa Beccaria Primavera/Estate 2025

È forse tornato il momento dei beauty look naturali, senza troppi eccessi, senza troppi colori sgargianti. Le passerelle Primavera/Estate 2025 hanno visto predominare un'estetica minimal, ma con grande attenzione ai dettagli, piccoli elementi capaci di fare la differenza e dare enfasi al volto, alle espressioni facciali. Sì quindi alle labbra in accesi colori come il fucsia e il rosso, all'eyeliner nerissimo e marcato per le occasioni speciali, alle delicate e romantiche nuances pastello, alle guance baciate dal sole.

Mascara colorato e dettagli neon

Giallo sugli occhi? Sembra un'eresia e invece, in un beauty look naturale, può essere il dettaglio eccentrico e vivace capace di fare la differenza. Siamo abituati a pensare all'ombretto unicamente in tonalità classiche e tradizionali, il mascara per eccellenza è quello nero: ma perché non divertirsi un po' coi colori, soprattutto in concomitanza con la bella stagione? È proprio quello che ha fatto Federico Cina, che ha enfatizzato lo sguardo delle modelle in passerella applicando all'angolo esterno degli occhi dei piccoli ciuffetti di ciglia finte, in un vistoso giallo.

Federico Cina Primavera/Estate 2025

Lo stesso effetto si può ottenere anche con un mascara colorato molto saturo di colore, che va bene anche per chi porta gli occhiali ed è quindi meno agevolato nei make-up occhi. Basta questo tocco per svoltare il make-up. Altra idea è quella proposta in passerella da GCDS: un punto di colore neon stavolta nell'angolo interno dell'occhio. Si va dal fucsia al verde acido, ma i meno audaci possono osare meno e puntare anche su colori più delicati.

GCDS Primavera/Estate 2025

Ombretto pastello per i Ribbon eyes

Per chi predilige le nuances pastello, delicate e romantiche, la Primavera/Estate 2025 sarà la stagione ideale. Anche sulle passerelle sono stati gettonatissimi i Ribbon eyes con assolute protagoniste le nuances pastello. L'ombretto quest'anno è soft: sì al rosa, al cipria, al carta da zucchero, all'oro, applicati dalla parte interna dell'occhio a quella esterna, allungandosi fino all’arcata sopracciliare e sfumando delicatamente verso le tempie. L'effetto princess è assicurato, come si è visto sulla passerella di Luisa Beccaria.

Luisa Beccaria Primavera/Estate 2025

Eyeliner marcato

Non sempre il make-up soft è vincente: in alcune occasioni qualcosa di più strong e d'impatto è necessario, soprattutto se non si vuole passare inosservati. Anche in questo caso, però, piuttosto che eccedere in tutto, il consiglio è puntare su un unico dettaglio capace di attirare l'attenzione. Genny, per esempio, ha scelto l'eyeliner, applicato con una linea molto spessa sulla palpebra con tanto di ombretto nero, per rendere gli occhi il focus indiscusso.

Genny Primavera/Estate 2025

Per enfatizzare ulteriormente lo sguardo, sì alle sopracciglia leggermente in disordine, al naturale, senza ritocchi. Anche Gucci e Chanel hanno puntato sulla riga di eyeliner accentuata. Quella di Loewe si allunga moltissimo verso l'esterno, ma è in una accattivante tonalità metallica.

Loewe Primavera/Estate 2025

Guance rosate

L'effetto sunkissed è il più desiderato: è l'effetto pelle baciata dal sole, appena appena abbronzata, con l'incarnato leggermente scaldato. Ecco perché il must have in primavera ed estate è il blush, che immediatamente dona alle gote quell'accenno di colore che basta per dare un aspetto più vivo, mettendo subito in risalto gli zigomi. Valorizzando questo specifico punto del viso si va a liftare lo sguardo, che appare più fresco e disteso. Abbiamo visto guance baciate dal sole sulle passerelle di Rochas e Alberta Ferretti, che hanno puntato su un beauty look naturale e illuminante, con guance colorate di rosa pesca.

Rochas Primavera/Estate 2025

Labbra fucsia e rosso fuoco

Per quanto riguarda il make-up labbra, la passerella di Marco Rambaldi dà una lezione di colore che inneggia a osare: sì al rosso fuoco, al fucsia, alla bocca in primo piano coi colori accesi. Non serve altro, quando c'è il rossetto a parlare, difatti questo trend si accompagna sempre a una base viso soft con occhi al naturale. È un modo per portare l'attenzione sulla parte bassa del viso, messa bene in vista con queste nuances capaci di attirare subito l'attenzione. Extra pink anche le labbra portate in passerella da GCDS e Emporio Armani, in perfetto stile Barbiecore, ma in versione più lucida e satinata.

Marco Rambaldi Primavera/Estate 2025